Иволга 3.0. Что внутри электричек, которые (скорее всего) запустят на МЦД из Зеленограда
Комфортабельные поезда «Ласточка-Комфорт» будут обслуживать шесть новых рейсов электричек с 3 сентября:
Из Москвы
- в Зеленоград (отправлением 10:15, ежедневно)
- в Зеленоград (отправлением 17:24, по выходным)
- в Конаково (отправлением 11:33, по выходным)
В Москву
- из Зеленограда (отправлением 10:29, по выходным)
- из Клина (отпр. 07:59, ежедневно)
- из Конаково (отпр. 14:29, по выходным)
«Ласточки-комфорты» — удобные поезда с креслами, туалетами, кондиционерами и розетками. Они ездят по ценам обычных электричек. Старых поездов ЭТ2М от Зеленограда до Москвы почти не осталось.
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