Поезда «Ласточка-Комфорт» будут обслуживать шесть новых рейсов электричек с 3 сентября 31.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Комфортабельные поезда «Ласточка-Комфорт» будут обслуживать шесть новых рейсов электричек с 3 сентября:

Из Москвы

  • в Зеленоград (отправлением 10:15, ежедневно)
  • в Зеленоград (отправлением 17:24, по выходным)
  • в Конаково (отправлением 11:33, по выходным)

В Москву

  • из Зеленограда (отправлением 10:29, по выходным)
  • из Клина (отпр. 07:59, ежедневно)
  • из Конаково (отпр. 14:29, по выходным)

«Ласточки-комфорты» — удобные поезда с креслами, туалетами, кондиционерами и розетками. Они ездят по ценам обычных электричек. Старых поездов ЭТ2М от Зеленограда до Москвы почти не осталось.

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Метки:
электричка, поезд "ласточка"
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