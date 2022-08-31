Комфортабельные поезда «Ласточка-Комфорт» будут обслуживать шесть новых рейсов электричек с 3 сентября:

Из Москвы

в Зеленоград (отправлением 10:15, ежедневно)

в Зеленоград (отправлением 17:24, по выходным)

в Конаково (отправлением 11:33, по выходным)

В Москву

из Зеленограда (отправлением 10:29, по выходным)

из Клина (отпр. 07:59, ежедневно)

из Конаково (отпр. 14:29, по выходным)

«Ласточки-комфорты» — удобные поезда с креслами, туалетами, кондиционерами и розетками. Они ездят по ценам обычных электричек. Старых поездов ЭТ2М от Зеленограда до Москвы почти не осталось.