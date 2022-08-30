Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в кафе
Фото: Zelenograd.ru
С фасада корпуса 617А сняли вывеску кафе «Плов центр», в котором в ночь на пятницу одного посетителя застрелили, а двоих ранили. Кафе до сих пор закрыто. В администрации кафе говорят, что откроются «может быть через неделю», но тогда непонятно, зачем с фасада сняли вывеску.
Ещё год назад кафе называлось «Чайхона Регистан» и тогда его дважды закрывал Роспотребнадзор за нарушение ковидных ограничений.
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