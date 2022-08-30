С фасада корпуса 617А сняли вывеску кафе «Плов центр», в котором в ночь на пятницу одного посетителя застрелили, а двоих ранили. Кафе до сих пор закрыто. В администрации кафе говорят, что откроются «может быть через неделю», но тогда непонятно, зачем с фасада сняли вывеску.