Где купаться и отдыхать возле воды: пляжи, пруды и озера Зеленограда
Группа иностранных студентов плавала в четверг в запрещенном месте для купания месте городского пруда, в 25 метрах от берега. Один из них ушел ко дну и не выплыл, остальные, выплыв на берег, сообщила об этом спасателям. Те вызвали водолазов, которые достали тело из воды. Приехавшая «скорая» констатировала смерть. Погибшему было 24 года.
МЧС напоминает, что купаться можно только в специально оборудованной акватории.
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