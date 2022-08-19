Группа иностранных студентов плавала в четверг в запрещенном месте для купания месте городского пруда, в 25 метрах от берега. Один из них ушел ко дну и не выплыл, остальные, выплыв на берег, сообщила об этом спасателям. Те вызвали водолазов, которые достали тело из воды. Приехавшая «скорая» констатировала смерть. Погибшему было 24 года.



МЧС напоминает, что купаться можно только в специально оборудованной акватории.