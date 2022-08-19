Иностранный студент утонул в городском пруду 19.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Группа иностранных студентов плавала в четверг в запрещенном месте для купания месте городского пруда, в 25 метрах от берега. Один из них ушел ко дну и не выплыл, остальные, выплыв на берег, сообщила об этом спасателям. Те вызвали водолазов, которые достали тело из воды. Приехавшая «скорая» констатировала смерть. Погибшему было 24 года.

МЧС напоминает, что купаться можно только в специально оборудованной акватории.

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Метки:
большой городской пруд, утопленник
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