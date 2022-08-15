Мэрия просит оценить благоустройство шести дворов в Зеленограде. Утверждают, что именно жители выбирали, что в них делать 15.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Благоустройство дворов в 1, 3, 9, 12, 15 микрорайонах и в Малино просят оценить на сайте «Активный гражданин». В мэрии утверждают, что именно жители выбирали какие детские и спортивные площадки устанавливать, какое дорожное покрытие использовать, решали, нужно ли высаживать деревья и кустарники. А теперь «пришло время дать оценку благоустроенным территориям».

Речь идет о благоустройстве, сделанном в 2021 году по итогам голосования на «Активном гражданине» в следующих дворах:

Оценка в голосовании ставится по четырёхбалльной шкале, «двойке» соответствует описание «могло быть и лучше, ничего особенного».

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Метки:
микрорайон 3, микрорайон 9, микрорайон 1, микрорайон 15, благоустройство, микрорайон 12, спортивные площадки, детские площадки
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