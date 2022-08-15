Почему детские площадки давно демонтировали, а новые не ставят?
Благоустройство дворов в 1, 3, 9, 12, 15 микрорайонах и в Малино просят оценить на сайте «Активный гражданин». В мэрии утверждают, что именно жители выбирали какие детские и спортивные площадки устанавливать, какое дорожное покрытие использовать, решали, нужно ли высаживать деревья и кустарники. А теперь «пришло время дать оценку благоустроенным территориям».
Речь идет о благоустройстве, сделанном в 2021 году по итогам голосования на «Активном гражданине» в следующих дворах:
Детская площадка во дворе корпусов 107-109 — в 2021 году там установили новые детские качели, карусель, качалку на пружине и детский игровой комплекс, уложили покрытие «искусственная трава», заменили песчаное покрытие
Фото: ag.mos.ru
Детско-спортивная площадка во дворе корпуса 315 — установили новый детский игровой городок, уложили безопасное покрытие, обустроили спортивный уголок, площадку для отдыха, выполнили ремонт покрытия пешеходных дорожек
Фото: ag.mos.ru
Детско-спортивная площадка во дворе корпуса 924 — установили новый детский игровой городок, уложили безопасное покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и тротуары
Детская площадка во дворе корпуса 1205 — установили новый детский игровой городок, уложили безопасное покрытие, выполнили ремонт пешеходных дорожек
Фото: ag.mos.ru
Детско-спортивная площадка во дворе корпусов 1542—1544 — установили новый детский игровой комплекс, малые архитектурные формы, спортивную площадку, уложили безопасное покрытие, реконструировали зону отдыха
Детско-спортивная площадка в Малино — здесь установили новый детский игровой комплекс, малые архитектурные формы, спортивную площадку, уложили безопасное покрытие, реконструировали зону отдыха
Фото: ag.mos.ru
Оценка в голосовании ставится по четырёхбалльной шкале, «двойке» соответствует описание «могло быть и лучше, ничего особенного».
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