Команда спортивного клуба «Рубин» школы 842 стала победителем кубка России по кануполо — это командная игра с мячом на каяках. Соревнования прошли в начале августа на реке Вуокса в Ленинградской области. Школьная команда объединила учеников, выпускников, родителей и просто жителей Зеленограда. Её тренирует Дмитрий Виноградов. Когда тепло, они тренируются на Никольском пруду в МЖК, а зимой — в зале.
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