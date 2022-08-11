Команда спортивного клуба «Рубин» школы 842 стала победителем кубка России по кануполо — это командная игра с мячом на каяках. Соревнования прошли в начале августа на реке Вуокса в Ленинградской области. Школьная команда объединила учеников, выпускников, родителей и просто жителей Зеленограда. Её тренирует Дмитрий Виноградов. Когда тепло, они тренируются на Никольском пруду в МЖК, а зимой — в зале.