Ледовую арену и спортивный комплекс, который можно разместить на крыше многоуровневого паркинга, спроектировали для промзоны Алабушево в группе компаний «Эвриал», локализованной на этой территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Оба спорткомплекса планируется строить по запатентованной компанией технологии «гибкий сэндвич», которая обеспечивает быстрое и экономичное возведение зданий. Ледовая арена уже в стадии получения разрешений на строительство, а второй объект представлен как идея на будущее.
Специализация группы компаний «Эвриал» — проектирование и строительство с применением собственной технологии: при строительстве некапитальных зданий на основе металлоконструкций используется тентовая структура «гибкий сэндвич». Это инновационное решение помогает сократить сроки строительства и снизить трудозатраты при монтаже, применять его можно в любом типе зданий, возводимых по каркасно-тентовой технологии.
«Ледовая аренда сейчас на стадии согласования документов для начала строительства, — рассказала „Зеленоград.ру“ заместитель генерального директора группы компаний „Эвриал“ Дарья Тремасова. — Этот многофункциональный спортивный комплекс станет первым крупным объектом спортивной инфраструктуры на площадке Алабушево, он будет открыт для всех желающих».
Второй спорткомплекс — пока только идея, которая требует подробного просчёта. Его предложено разместить рядом с Административно-деловым центром, на соседнем здании многоуровневого паркинга. Преимущество этого решения в том, что не нужно занимать дополнительный участок земли.
Подобный объект, спортивный комплекс Air Arena, уже построен при участии группы компаний «Эвриал» на Новорижском шоссе, на территории ТРК «Рига Молл» — на крыше железобетонной парковки. Сегодня это действующий спортивный центр площадью 3500 метров, объединивший под одной крышей футбольный манеж и батутный центр. В нем проходят тренировки Детской футбольной школы, занятия по художественной гимнастике, теннису, бадминтону, волейболу, стритболу, скалодрому и единоборствам. Внутри комплекса можно организовывать турниры, соревнования и развлекательные мероприятия.
«Функциональное назначение аналогичного будущего спорткомплекса на площадке „Алабушево“ ОЭЗ пока не определено, это может быть крытое футбольное поле или манеж с теннисными кортами, — поясняет Дарья Тремасова. — При строительстве объекта застройщик будет ориентироваться на потребности резидентов».
На собственное будущее в ОЭЗ у «Эвриал» большие планы: программа развития производственных мощностей в течении двух-трёх лет — строительство собственного производства в Алабушево и создание 150 дополнительных рабочих мест. Сейчас компаний арендует офисные площади в Административно-деловом центре на площадке «Алабушево».
Действующее производство металлоконструкций компании расположено в Солнечногорске. Строится и новое тентовое производство по соседству с Зеленоградом, в Чашниково, чтобы удовлетворить возрастающий объём заказов. По плану строительство должно завершиться в октябре, тогда там появятся новые рабочие места, в том числе для зеленоградцев.
За 12 лет работы группа компаний «Эвриал» реализовала сотни индивидуальных проектов в 25 регионах России, от Арктики до Дальнего Востока. Один из проектов последних лет — первая в России ледовая арена-трансформер, которая превращается в стрелковый тир — был удостоен премии Sportsfacilities 2020-2021. Компания признана лучшим малым предприятием в сфере строительства по итогам конкурса Московской торгово-промышленной палаты «Золотой Меркурий» за 2020 и 2021 годы.