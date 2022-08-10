Специализация группы компаний «Эвриал» — проектирование и строительство с применением собственной технологии: при строительстве некапитальных зданий на основе металлоконструкций используется тентовая структура «гибкий сэндвич». Это инновационное решение помогает сократить сроки строительства и снизить трудозатраты при монтаже, применять его можно в любом типе зданий, возводимых по каркасно-тентовой технологии.

«Ледовая аренда сейчас на стадии согласования документов для начала строительства, — рассказала „Зеленоград.ру“ заместитель генерального директора группы компаний „Эвриал“ Дарья Тремасова. — Этот многофункциональный спортивный комплекс станет первым крупным объектом спортивной инфраструктуры на площадке Алабушево, он будет открыт для всех желающих».

Второй спорткомплекс — пока только идея, которая требует подробного просчёта. Его предложено разместить рядом с Административно-деловым центром, на соседнем здании многоуровневого паркинга. Преимущество этого решения в том, что не нужно занимать дополнительный участок земли.