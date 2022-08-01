Рядом с недавно отремонтированной лестницей, ведущей из леса к спорткомплексу МИЭТа, появился забор — он перекрывает спуск по газону. «Там всегда ездили велосипеды, — написал в редакцию Фарид А. — Интересно бы проверить законность установки этого ограждения. А если оно законно, попросить установщика открыть проезд велосипедам. Зачем портить людям жизнь без повода, на ровном месте?»
И лестница, и спуск находятся на территории МИЭТа, но пользуются ими не только студенты — это популярный пешеходный маршрут.
В университете пояснили, что съезд для велосипедистов закрыт по обращению префектуры. В городскую администрацию поступила жалоба: грунт по наезженной велосипедистами тропинке постоянно смывает вниз — на асфальте перед лестницей много грязи.
Саму лестницу отремонтировали в начале лета. При этом МИЭТ учёл многократные просьбы зеленоградцев — помимо ступенек был сделан пандус для колясок и личного транспорта, а также перила. «По нашим наблюдениям, теперь половина велосипедистов спускается и поднимается с велосипедом по пандусу, а половина предпочитает съезжать или заезжать по склону» , — прокомментировали «Зеленоград.ру» в МИЭТе.
«Поднимать и спускать велосипед по этому пандусу крайне неудобно, — считает читатель „Зеленоград.ру“ Севастьян. — Там стоят поручни с двух сторон и педаль задевает за них, самому при этом приходится идти не по центральной маленькой лесенке, а по второй наклонной поверхности, что не только безумно неудобно, но еще и опасно».
После ремонта лестницы газон рядом с ней попытались восстановить, насыпав свежий грунт с семенами. Но он почти сразу превратился в тропу, которую заново накатали велосипедисты — она и раньше спускалась по склону вниз. После сильных июльских ливней слой чернозема «стёк» на асфальт. И при каждом следующем дожде ручьи из грязи возобновляются.
На вопросы, почему нельзя заасфальтировать велосипедный спуск, в МИЭТе отвечали до благоустройства и повторяют те же доводы сейчас: угол склона не соответствует требованиям безопасности для таких спусков. Случись там травма, ответственность за неё будет нести балансодержатель, создавший опасные условия. Еще и поэтому спуск решили перекрыть окончательно. А заодно и попытаться вырастить новый газон.
Это далеко не единственное место в городе, где склон рядом с лестницей сделали недоступным. И не на каждой такой лестнице есть пандус — иногда только ступеньки. Подобные решения можно обнаружить даже в парке Победы после недавнего масштабного благоустройства — по траве спускаются не только велосипедисты, но и родители с колясками.
Если вам не нравится решение закрыть спуск забором, вы можете написать в префектуру своё мнение — как вы видите благоустройство этого места.