И лестница, и спуск находятся на территории МИЭТа, но пользуются ими не только студенты — это популярный пешеходный маршрут.

В университете пояснили, что съезд для велосипедистов закрыт по обращению префектуры. В городскую администрацию поступила жалоба: грунт по наезженной велосипедистами тропинке постоянно смывает вниз — на асфальте перед лестницей много грязи.

Саму лестницу отремонтировали в начале лета. При этом МИЭТ учёл многократные просьбы зеленоградцев — помимо ступенек был сделан пандус для колясок и личного транспорта, а также перила. «По нашим наблюдениям, теперь половина велосипедистов спускается и поднимается с велосипедом по пандусу, а половина предпочитает съезжать или заезжать по склону» , — прокомментировали «Зеленоград.ру» в МИЭТе.

«Поднимать и спускать велосипед по этому пандусу крайне неудобно, — считает читатель „Зеленоград.ру“ Севастьян. — Там стоят поручни с двух сторон и педаль задевает за них, самому при этом приходится идти не по центральной маленькой лесенке, а по второй наклонной поверхности, что не только безумно неудобно, но еще и опасно».

После ремонта лестницы газон рядом с ней попытались восстановить, насыпав свежий грунт с семенами. Но он почти сразу превратился в тропу, которую заново накатали велосипедисты — она и раньше спускалась по склону вниз. После сильных июльских ливней слой чернозема «стёк» на асфальт. И при каждом следующем дожде ручьи из грязи возобновляются.