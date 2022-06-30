Лестница из лесопарка к МИЭТу готова — теперь у неё есть спуск для колясок и перила с обеих сторон 30.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Завершился ремонт лестницы, ведущей от лесопарка к спорткомплексу МИЭТа — по ней ходят не только студенты, она расположена на популярном пешеходном маршруте. Нынешней весной некоторые ступени совсем уж расползлись, поэтому в университете решили её отремонтировать. А заодно, учитывая пожелания горожан, сделать перила и пандус для колясок. На фотографиях — последние стадии ремонта и его результат.

После ремонтных работ газон рядом, по которому на время ремонта был проложен деревянный тротуар, попытались восстановить, засыпав землю с семенами. Неизвестно, правда, что из этого получится — взойдут ли семена без полива. Кроме того, велосипедисты уже успели накатать новый спуск по свежей земле.

Ранее в университете объясняли, что «узаконить» и заасфальтировать это спуск не считают возможным по соображениям безопасности — как пандус, он бы не соответствовал нормам из-за крутого склона.

Так что все, кто спускается по лестнице с «транспортом» (колясками, тележками, велосипедами, самокатами), получили дополнительные удобства — горожане давно о них просили. А на тех, кто предпочитает скатиться верхом по газону, видимо, и дальше будут закрывать глаза. По крайней мере, до следующего ремонта.

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Метки:
пешеходы, благоустройство, ремонтно-строительные работы, пандусы, лестницы
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