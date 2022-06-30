После ремонтных работ газон рядом, по которому на время ремонта был проложен деревянный тротуар, попытались восстановить, засыпав землю с семенами. Неизвестно, правда, что из этого получится — взойдут ли семена без полива. Кроме того, велосипедисты уже успели накатать новый спуск по свежей земле.

Ранее в университете объясняли, что «узаконить» и заасфальтировать это спуск не считают возможным по соображениям безопасности — как пандус, он бы не соответствовал нормам из-за крутого склона.