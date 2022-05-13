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Начался ремонт лестницы на выходе из лесопарка к МИЭТу. Там сделают перила и направляющие для колясок 13.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Гранитную лестницу, ведущую от лесопарка к спорткомплексу МИЭТа, начали ремонтировать. По этой лестнице ходят не только студенты — она расположена на популярном пешеходном маршруте. Нынешней весной некоторые ступени совсем уж расползлись, так что ремонт подоспел очень вовремя. В рамках ремонта сделают перила и направляющие для колясок.

Состояние лестницы давно вызывало нарекания пешеходов, но сроки ремонта определили только в прошлом году.

Лестницу уже разобрали до бетонного основания и полностью меняют ступени. Рабочие рассказали, что с этой задачей они рассчитывают справиться в ближайшие дни, но, возможно, это еще не весь список работ.

В конкурсной документации уточняется, что после монтажа новых железобетонных ступеней их облицуют теми же гранитными плитами, из которых была сделана лестница. Рядом отремонтируют прилегающие участки асфальта и газон.

Перила и пандус

После ремонта у лестницы с одной стороны появятся перила. Планируют сделать и направляющие для спуска детских колясок. Многие зеленоградцы и читатели «Зеленоград.ру» ранее отмечали, что лестница совершенно не приспособлена для маломобильных пешеходов — требуется пандус.

«Серьёзно изменить конструкцию и внешний вид лестницы невозможно, так как МИЭТ является объектом культурного наследия, и такие работы строго регламентированы, — пояснили „Зеленоград.ру“ в МИЭТе. — К тому же, у склона довольно серьёзный угол уклона, сейчас по нему буквально „летают“ велосипедисты — если сделать отдельный широкий пандус, это будет нарушением и чревато травмами. На сегодняшний день мы решили включить в состав ремонтных работ установку двух металлических швеллеров на ступеньки, чтобы людям было удобно спускаться или подниматься с детскими колясками или пешком с личным транспортом».

Сейчас рядом с лестницей появился временный пандус — проход по лестнице полностью перекрыт, а по склону уложили деревянный настил для пешеходов с досками в качестве поперечных ступеней. Вряд ли он удобен для пожилых людей — им в ближайшие дни лучше выбирать другие маршруты.

Гранитная стена и другие работы

В рамках нынешнего ремонта не планируется реконструкция гранитной стены слева (если смотреть на лес) от лестницы — раньше это было излюбленное место тренировок скалолазов, а сейчас на ней упражняются авторы граффити.

«Разрисованную стену будем отмывать, но разбирать и переделывать ее пока не будем, — рассказали в вузе. — Стену и её гранитные плиты должна немного укрепить новая подпорная стенка сбоку, которую сделают в процессе ремонта лестницы. Но всерьёз заняться ремонтом стены нельзя без проекта, согласованного со всеми департаментами. А пока мы получили предписание от ОАТИ на устранение рисунков: дети разрисовали — виноват МИЭТ…»

Помимо ремонта лестницы МИЭТ заказал в этом году и другие работы по «частичному ремонту тротуаров и асфальтового покрытия подъездных дорог к строениям» университета. Конкурс для выбора подрядчика прошёл в апреле, договор на сумму в 3,6 млн рублей заключен сроком до конца 2022 года. В составе работ — ремонт тротуаров из брусчатки (117 кв.метров), укладка бортового камня (100 метров) и ремонт асфальта.

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Метки:
благоустройство, лестницы
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Обсуждение
A T
Вчера, 13:23
Интересно, изменить вид лестницы на территории объекта культурного наследия нельзя, а заменить пластиковыми панелями деревянные - ок, пришедшие в негодность не без участия поколений миэтовцев - на некоторых стенах внутри можно. Понимаю, это дешевле (насчёт практичности и хорошего содержания не знаю), но вид не тот, хоть и аккуратный после ремонта. А пандус давным-давно нужен.
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