Состояние лестницы давно вызывало нарекания пешеходов, но сроки ремонта определили только в прошлом году.

Лестницу уже разобрали до бетонного основания и полностью меняют ступени. Рабочие рассказали, что с этой задачей они рассчитывают справиться в ближайшие дни, но, возможно, это еще не весь список работ.

В конкурсной документации уточняется, что после монтажа новых железобетонных ступеней их облицуют теми же гранитными плитами, из которых была сделана лестница. Рядом отремонтируют прилегающие участки асфальта и газон.