Организаторы зеленоградского полумарафона перечислили все средства, собранные со стартовых взносов детского забега — 96,5 тысяч рублей — благотворительному фонду «Бумажный журавлик» на лечение семилетней Киры Финагиной.
У Киры острый лимфобластный лейкоз, ранний комбинированный рецидив с поражением зрительного нерва (не видит правый глаз). На лечение ей собирают 1,9 млн рублей.
Зеленоградский полумарафон — традиционное беговое мероприятие, в нем участвуют сотни спортсменов, а дети пробегают небольшую несоревновательную дистанцию.
А в августе пройдет ещё одно беговое мероприятие от той же команды организаторов — командная беговая ретро-эстафета «Юность». Сейчас идёт регистрация.
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