Эстафета «Юность» — это скоростной командный забег с массовым стартом, дистанция состоит из трех этапов по 2,85 километра. В команде может быть от двух участников и больше. Забег пройдет в субботу 13 августа на лыжероллерной трассе за горбольницей. Для всех участников строгий дресс-код, а мужчины должны быть ещё и с растительностью на лице.
Ретро-эстафета «Юность» ставит своей целью воссоздать для участников и болельщиков забега атмосферу легкоатлетических соревнований 70-80х годов, говорят организаторы. Для этого введено особое правило: все участники соревнования должны быть одеты в спортивную форму тех времен (беговые трусы, майка, налобная повязка или бандана, велокепка, тренировочные рейтузы, кеды «два мяча» и т. д.), а все атлеты мужского пола обязаны быть с усами (бородой или прочей растительностью на лице).
Чтобы вы понимали, как выглядели раньше участники таких забегов на самом деле, вот вам фотография 18-километрового забега от зеленоградского ДК до Мцыри и обратно в апреле 1986 года.
Как бы там ни было, в команде должно быть не меньше двух человек независимо от пола. К участию допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. Эстафета состоит из трех этапов по 2,85 км, но каждый участник бежит не больше одного круга. Раздельный зачет среди мужских, женских и смешанных команд. Максимальное количество команд — 100.
Стоимость участия для команды:
- 3000 рублей — скидка 30% для первых 50 зарегистрированных команд
- 4500 рублей — полная стоимость участия
Регистрация здесь
- В команде должно быть не менее двух человек независимо от пола
- Каждый участник должен бежать не больше одного этапа подряд
- Все участники должны быть одеты в спортивную форму времен 80-х
- Все участники мужского пола должны быть с усами (или другой растительностью на лице)
- Запрещено использовать наушники во время забега
- Запрещено бежать с коляской, скандинавскими палками, с домашними животными
- Запрещается одному участнику бежать за разные эстафетные команды.
10:00 — Открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов
11:50 — Окончание выдачи стартовых комплектов
11:50 — Брифинг участников
12:00 — Старт
14:00 — Церемония награждения