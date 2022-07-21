Ретро-эстафета «Юность» ставит своей целью воссоздать для участников и болельщиков забега атмосферу легкоатлетических соревнований 70-80х годов, говорят организаторы. Для этого введено особое правило: все участники соревнования должны быть одеты в спортивную форму тех времен (беговые трусы, майка, налобная повязка или бандана, велокепка, тренировочные рейтузы, кеды «два мяча» и т. д.), а все атлеты мужского пола обязаны быть с усами (бородой или прочей растительностью на лице).

Чтобы вы понимали, как выглядели раньше участники таких забегов на самом деле, вот вам фотография 18-километрового забега от зеленоградского ДК до Мцыри и обратно в апреле 1986 года.