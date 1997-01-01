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Зеленоградский полумарафон 3 июня 8:00 Центральная площадь Возраст 14+
фото: zelrun.com

XXII Зеленоградский полумарафон состоится 3 июня 2018 года. Место проведения: Зеленоград, Центральная площадь, дом 1. Участие платное. Регистрация открыта до 27 мая.

О событии

Любимая классика: бег по шоссе, городские ландшафты, ладошки местных жителей и «своя атмосфера».

Зеленоградский полумарафон — массовый забег с уникальной историей и непередаваемой атмосферой.

  • электронный хронометраж
  • раздельный мужской и женских зачет
  • уникальная праздничная атмосфера
  • медали на финише для всех участников забега.

  • 5 км — стоимость участия от 500 руб
  • 10 км — стоимость участия от 900 руб
  • 21,1 км (полумарафон) — стоимость участия от 1300 руб
  • ЭСТАФЕТА (3 х 7 км) — стоимость 3000 руб
  • Детский забег (500м) — бесплатно.

Детский забег

  • В детском забеге могут принять участие дети от 0 до 12 лет
  • Можно бежать с родителями за руку
  • Все участники на финише получат памятную медаль и сладкий подарок
  • Предварительная регистрация не требуется

Программа

  • 8:00 — 9:30 выдача стартовых комплектов
  • 9:30 — 9:45 разминка
  • 9:45 старт детского забега
  • 10:00 старт забега
  • 12:00 награждение победителей
  • 13:00 закрытие дистанции

21-й Зеленоградский полумарафон from Zelrun on Vimeo.

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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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