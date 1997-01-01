фото: zelrun.com
XXII Зеленоградский полумарафон состоится 3 июня 2018 года. Место проведения: Зеленоград, Центральная площадь, дом 1. Участие платное. Регистрация открыта до 27 мая.
О событии
Любимая классика: бег по шоссе, городские ландшафты, ладошки местных жителей и «своя атмосфера».
Зеленоградский полумарафон — массовый забег с уникальной историей и непередаваемой атмосферой.
- электронный хронометраж
- раздельный мужской и женских зачет
- уникальная праздничная атмосфера
- медали на финише для всех участников забега.
- 5 км — стоимость участия от 500 руб
- 10 км — стоимость участия от 900 руб
- 21,1 км (полумарафон) — стоимость участия от 1300 руб
- ЭСТАФЕТА (3 х 7 км) — стоимость 3000 руб
- Детский забег (500м) — бесплатно.
Детский забег
- В детском забеге могут принять участие дети от 0 до 12 лет
- Можно бежать с родителями за руку
- Все участники на финише получат памятную медаль и сладкий подарок
- Предварительная регистрация не требуется
Программа
- 8:00 — 9:30 выдача стартовых комплектов
- 9:30 — 9:45 разминка
- 9:45 старт детского забега
- 10:00 старт забега
- 12:00 награждение победителей
- 13:00 закрытие дистанции
21-й Зеленоградский полумарафон from Zelrun on Vimeo.
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