В воскресенье, 17 июля, на станции Крюково будет закрыта платформа №2, сообщает МТППК. Все поезда до станций Подсолнечная, Клин, Конаково и Тверь после 17:25 будут уходить с новой платформы №4.



Попасть на платформу №4 и выйти с неё в обе части Зеленограда можно только через временный пешеходный мост.