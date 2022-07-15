Почему протекает крыша на новой платформе станции Крюково, и когда это закончится. Объясняют строители
В воскресенье, 17 июля, на станции Крюково будет закрыта платформа №2, сообщает МТППК. Все поезда до станций Подсолнечная, Клин, Конаково и Тверь после 17:25 будут уходить с новой платформы №4.
Попасть на платформу №4 и выйти с неё в обе части Зеленограда можно только через временный пешеходный мост.
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Почему протекает крыша на новой платформе станции Крюково, и когда это закончится. Объясняют строители Ответы
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