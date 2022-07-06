Безлимитные проездные будут действовать с момента первой поездки. Сейчас они активируются в момент покупки 06.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Безлимитные проездные на 30, 90 и 365 дней с сентября будут активироваться с момента первого прохода по ним в транспорте. Сейчас они начинают действовать с момента их покупки, независимо от того, пользуются ими или нет. Это не позволяет покупать их заранее.

Но если за десять дней после покупки пассажир так и не совершит ни одной поездки, безлимитный будет автоматически активирован — то есть, начнется отсчет срока действия — на 11-й день.

По данным департамента транспорта, более трети от общего числа поездок в городском транспорте оплачивается безлимитными проездными. Новшество позволит заблаговременно приобретать билеты и избегать очередей в кассы, которые возникают в начале рабочей недели, сообщает правительство Москвы. Отмечается, что теперь пассажиры с такими билетами могут сэкономить до восьми тысяч рублей в год, «которые ранее сгорали из-за того, что между покупкой и началом фактического использования безлимитного проездного могло пройти несколько дней».

Как подсчитали эту максимальную экономию, не уточняется. Чтобы набралось восемь тысяч потерянных денег, надо потерять на неиспользованном безлимитном примерно 80 дней в году (две поездки в день туда-обратно — около 100 рублей).

С 1 мая таким же образом продлили срок действия льготных проездных учащихся на 30 и 90 дней — теперь они активируются с даты пополнения билета. До того действовали до конца календарного месяца независимо от даты пополнения.

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Метки:
общественный транспорт, оплата проезда, контролеры, автобусы
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