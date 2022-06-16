Роспотребнадзор разрешил купаться на всех зеленоградских пляжах: на Городском пруду, а также в Школьном и Черном озерах. На прошлой неделе качество воды в двух последних было неудовлетворительным и купаться там запретили.

Теперь по результатам лабораторных исследований вода соответствует санитарным требованиям по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям, сообщили «Зеленоград.ру» в Роспотребнадзоре. Качество воды в зеленоградских водоёмах контролируется еженедельно.

Правда, многих запрет не останавливал. Одна девушка даже чуть не утонула в Школьном озере.