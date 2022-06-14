Роспотребнадзор запретил купаться в Школьном и Черном озерах
Спасатели вытащили тонущую девушку с середины Школьного озера. Она была в 70 метрах от берега, то есть примерно на середине озера — звала на помощь, а потом ушла под воду. Спасатели подняли её на борт катера.
После оказания первой помощи и осмотра медиками скорой пострадавшая отказалась от госпитализации и отправилась домой в сопровождении родителей, сообщило агентство «Москва».
Кстати, перед выходными купаться на Школьном озере запретили из-за плохого качества воды.
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