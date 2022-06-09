Против владельца крупной зеленоградской строительной компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый — Анатолий Корнийчук, владелец ООО «Альтстрой» и директор АО «Зеленоградпроект». Его компания, в частности, строит дома большинство домов по программе реновации, а также другое жильё и социальные объекты в городе.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 часть 4 — мошенничество в особо крупном размере или совершенное организованной группой. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. В чем именно его подозревают, неизвестно.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о домашнем аресте Корнийчука, но судья Елена Шелкошвейн ходатайство отклонила (постановление об отказе запрещено публиковать, по какой именно причине, неизвестно). По данным телеграм-канала Mash, Корнийчуку избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Каких именно, неизвестно.

Анатоли Корнийчук является учредителем двух компаний ООО «Альтстрой» и одновременно гендиректором одного из них ООО «Альтстрой», по данным системы «Контур-фокус». Обе компании получали крупные госзаказы. Это строительство новых домов для переселения жителей из пятиэтажек, школы, детские сады. Так, «Альтстрой» возводит многоэтажные дома в 9 и 19 микрорайонах. В прошлом году Московский фонд реновации заключил с компанией договор на комплексную реконструкцию 19-го микрорайона — снос и строительство — на 40,5 миллиардов рублей. Организация стала единственным участником конкурса. Как и в других тендерах, связанных со строительством жилья в Зеленограде. Положение о госзакупках подразумевает конкуренцию в торгах (конкурсах), но допускает заключение контракта с единственным участником.