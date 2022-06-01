Это 14-й триумф «Спартака» в Кубках СССР/России. Последний раз клуб выигрывал Кубок 19 лет назад, в 2003 году. Между прочим, «Спартак» и «Динамо» встретились в финале Кубка спустя 72 года. В 1950-м «Спартак» тоже победил — тогда было 3:0.



Обычно победитель Кубка России попадал во второй по значимости еврокубковый турнир, а также получал право сыграть с чемпионом страны в Суперкубке. Но в этот раз УЕФА исключило российские команды из еврокубков на сезон-2022/23. Остается Суперкубок.

Этот матч пройдет в Казани, сообщил 31 мая в эфире программы «Такой футбол» на канале «Санкт-Петербург» комментатор Геннадий Орлов. И отметил, что клубы просят «продлить отпуска футболистам, чтобы они успели восстановиться».



Сразу после финала директор по развитию РФС Максим Митрофанов назвал города-претенденты, готовые провести у себя Суперкубок. «Есть варианты в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Сочи. Решение примем совместно с РПЛ [Российской премьер-лигой]. Будем смотреть, куда он будет продан, там и коммерческие, и трансляционные права», сказал Митрофанов ТАСС. В свою очередь, «Спорт-экспресс» сообщает, что на проведение матча также претендуют Екатеринбург и Казань. Интрига сохраняется.

Суперкубок появился в 2003 году. Чаще всего его разыгрывали в Москве на стадионах «Локомотив» и «Лужники». Также матчи проходили в Самаре, Ростове, Краснодаре и Петербурге.