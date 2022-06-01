В минувшее воскресенье, 29 мая, в финале Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. В чемпионате России завершившегося сезона «Спартак» в гостях проиграл «Зениту» — 1:7. Теперь «Спартак» и «Зенит» встретятся 9 июля в матче Суперкубок страны. Эта игра гарантированно соберет большую аудиторию. Свои стадионы готовы предоставить несколько городов, но с большой вероятностью матч состоится в Казани.
Это 14-й триумф «Спартака» в Кубках СССР/России. Последний раз клуб выигрывал Кубок 19 лет назад, в 2003 году. Между прочим, «Спартак» и «Динамо» встретились в финале Кубка спустя 72 года. В 1950-м «Спартак» тоже победил — тогда было 3:0.
Обычно победитель Кубка России попадал во второй по значимости еврокубковый турнир, а также получал право сыграть с чемпионом страны в Суперкубке. Но в этот раз УЕФА исключило российские команды из еврокубков на сезон-2022/23. Остается Суперкубок.
Этот матч пройдет в Казани, сообщил 31 мая в эфире программы «Такой футбол» на канале «Санкт-Петербург» комментатор Геннадий Орлов. И отметил, что клубы просят «продлить отпуска футболистам, чтобы они успели восстановиться».
Сразу после финала директор по развитию РФС Максим Митрофанов назвал города-претенденты, готовые провести у себя Суперкубок. «Есть варианты в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Сочи. Решение примем совместно с РПЛ [Российской премьер-лигой]. Будем смотреть, куда он будет продан, там и коммерческие, и трансляционные права», сказал Митрофанов ТАСС. В свою очередь, «Спорт-экспресс» сообщает, что на проведение матча также претендуют Екатеринбург и Казань. Интрига сохраняется.
Суперкубок появился в 2003 году. Чаще всего его разыгрывали в Москве на стадионах «Локомотив» и «Лужники». Также матчи проходили в Самаре, Ростове, Краснодаре и Петербурге.
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