Посетитель кальянной на площади Юности обратился в полицию с заявлением о краже кошелька неизвестным преступником в ночь с субботы на воскресенье. В кошельке были документы, банковские карты и 95 тысяч рублей.
В воскресенье другой неизвестный связался с ним через соцсеть и сказал, что нашел кошелек. Они встретились на площади Юности — документы и карты были на месте. Но денег не было. Списаний с карт не происходило. Уголовное дело пока не возбуждено — полиция проводит проверку.
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