Посетитель кальянной на площади Юности обратился в полицию с заявлением о краже кошелька неизвестным преступником в ночь с субботы на воскресенье. В кошельке были документы, банковские карты и 95 тысяч рублей.

В воскресенье другой неизвестный связался с ним через соцсеть и сказал, что нашел кошелек. Они встретились на площади Юности — документы и карты были на месте. Но денег не было. Списаний с карт не происходило. Уголовное дело пока не возбуждено — полиция проводит проверку.