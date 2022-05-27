Фото: Zelenograd.ru
Почтовое отделение 124498 в корпусе 426А открылось после капитального ремонта. Работы ещё продолжаются — нет вывески, не установлена электронная очередь и банкомат, но отделение работает: по будням с 8 до 21, в субботу с 9 до 18, воскресенье с 9 до 14.
В рамках капремонта провели полный объем санитарно-технических работ, отделку внутренних помещений, чтобы оно соответствовало новому формату отделений категории «Стандарт». Сделали пандус для колясок. Теперь отделение выглядит вот так:
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