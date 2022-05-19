18 мая мы завершили приём голосов в рамках первой народной премии «Зеленоград.ру». Она проходила в течение двух месяцев: на первом этапе наши читатели предлагали лучшие компании города в различных категориях, а также персону года, после чего был сформирофан шорт-лист в 11 номинациях для второго этапа.

Всего в итоговом голосовании приняли участие более 2500 человек, отдав свои предпочтения тем ресторанам, магазинам, спортивным центрам и салонам красоты, кого они посчитали самыми достойными.

Впереди — церемония награждения, которая состоится 24 мая в театре «Ведогонь», где со сцены мы услышим имена победителей. Мы приглашаем на неё представителей всех номинантов премии. Если вы нашли себя среди номинантов, но ещё не получили приглашение от нас, пожалуйста, напишите письмо по адресу club@zelenograd.ru, и мы отправим вам подробную информацию.

Партнёры премии