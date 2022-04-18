Начался выбор победителя в 11 номинациях «Народной премии Зеленоград.ру». До этого в течение месяца зеленоградцы выдвигали лучшие компании и людей нашего города — мы обработали эти заявки и составили шорт-лист для каждой категории. Смотрите, выбирайте, голосуйте на сайте award.zelenograd.ru.
Перечень претендентов дан в алфавитном порядке, без привязки к количеству голосов.
- Efr Detailing Studio
- GT сервис
- Sтанция
- Zel Рейка
- А. Б. Кар
- Аванта
- Карат Ойл
- М11 Сервис
- СТО Зеленоград
- Жемчужина Зеленограда
- Зеленоград Сити
- Зеленоградский
- Зелёный бор
- Лесное озеро
- МЖК
- Новый Зеленоград
- Elle fleurs
- Patratskaya
- Водный мир
- Десяточка
- Дон батон
- Молоток
- Объеденика
- Подружки-рукодельницы
- Фарфор-Хрусталь
- Хабл-Бабл
- 338
- Аксис
- Детство плюс
- Интермедикум
- Лаборатория «Литех»
- Лаборатория «Ситилаб»
- Никор
- Норма-XXI
- Психологический центр «Пазл»
- Стоматология «Ортодонт Премьер»
- Барабанная школа Dedov Drums
- Детско-юношеский пресс-центр «Бегемот ТВ»
- Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи
- Курсы «Хорошист»
- Музыкальна школа StarSet
- Учебный центр АО «НИИМЭ»
- Хореографическая студия «Фортуна»
- Центр кинологии «Растём с псом»
- Школа «Формула балета»
- Школа танцев «Притяжение»
- Eezy pizza
- Ellex Coffee
- Mill
- Sergio Pizza
- Колбасофф
- Мастер по Маргарите
- Самихинкали
- Френдс
- Хочу Пышку
- Хмель & Кофе
- Антонович Константин — общественный деятель, технический директор компании «СпецДорПроект»
- Безруков Александр — настоятель Филаретовского храма
- Елагин Евгений, — общественная организация «совет отцов»
- Кузнецов Александр — адвокат
- Курочкин Павел — художественный руководитель «Ведогонь-театра»
- Лукашов Дмитрий — хореографическая студия «Фортуна»
- Митина Вера — президент фонда для бездомных животных «Ника»
- Ульянченко Иван — политик, кандидат в депутаты Госдумы, Мосгордумы
- Чукаев Павел — журналист, экскурсовод
- Эрлих Александр — главный редактор «Зеленоград.ру»
- Deco Line
- Greensight
- АО «НИИМЭ»
- АО «НТЦ Элинс»
- ГК «Эвриал»
- Информтест
- НПП «Доза»
- НПП «Элемер»
- НТЦ Амплитуда
- ООО «Резонит»
- Beauty bar Savchenko
- Beauty salon Ирины Майфат
- Envy barbieshop
- FrauBeautySalon
- Scissors studio
- Детская парикмахерская «Мульти-Чик»
- Клиника MG Estetic
- Прядки в порядке
- Салон красоты Purple
- Студия красоты Studioone
- Alex Fitness
- Bamboo
- DDX Электрон
- Joy fitness-boutique
- Додзё Сейдокан
- Регбийный клуб «Фаворит»
- Спортивный комплекс «Малино»
- Суперкач
- Школа плавания «Кроль»
- Школа художественной гимнастики «5 элемент»
- Библиотеки Зеленограда
- Ведогонь-театр
- Культурный центр Зеленоград
- Кинематограф
- Контора Праздника
- Музей Зеленограда
- Игрушечная
- Центр досуга и спорта «Заря»
Голосование будет идти на сайте award.zelenograd.ru до 16 мая. После этого мы наградим победителей на торжественной церемонии.
Номинанты могут прислать дополнительную информацию о себе: краткое описание, ссылку на сайт, а также получить информационную поддержку своего участия в премии. Пожалуйста, свяжитесь с нами в почту info@zelenograd.ru или в ватсапе/телеграме по телефону 8-926-100-81-67.
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