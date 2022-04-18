Началось голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города 18.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Начался выбор победителя в 11 номинациях «Народной премии Зеленоград.ру». До этого в течение месяца зеленоградцы выдвигали лучшие компании и людей нашего города — мы обработали эти заявки и составили шорт-лист для каждой категории. Смотрите, выбирайте, голосуйте на сайте award.zelenograd.ru.

Перечень претендентов дан в алфавитном порядке, без привязки к количеству голосов.

Автосервис

  • Efr Detailing Studio
  • GT сервис
  • Sтанция
  • Zel Рейка
  • А. Б. Кар
  • Аванта
  • Карат Ойл
  • М11 Сервис
  • СТО Зеленоград

Жилой комплекс

  • Жемчужина Зеленограда
  • Зеленоград Сити
  • Зеленоградский
  • Зелёный бор
  • Лесное озеро
  • МЖК
  • Новый Зеленоград

Магазин

  • Elle fleurs
  • Patratskaya
  • Водный мир
  • Десяточка
  • Дон батон
  • Молоток
  • Объеденика
  • Подружки-рукодельницы
  • Фарфор-Хрусталь
  • Хабл-Бабл

Медицинский центр

  • 338
  • Аксис
  • Детство плюс
  • Интермедикум
  • Лаборатория «Литех»
  • Лаборатория «Ситилаб»
  • Никор
  • Норма-XXI
  • Психологический центр «Пазл»
  • Стоматология «Ортодонт Премьер»

Образовательный проект

  • Барабанная школа Dedov Drums
  • Детско-юношеский пресс-центр «Бегемот ТВ»
  • Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи
  • Курсы «Хорошист»
  • Музыкальна школа StarSet
  • Учебный центр АО «НИИМЭ»
  • Хореографическая студия «Фортуна»
  • Центр кинологии «Растём с псом»
  • Школа «Формула балета»
  • Школа танцев «Притяжение»

Общепит

  • Eezy pizza
  • Ellex Coffee
  • Mill
  • Sergio Pizza
  • Колбасофф
  • Мастер по Маргарите
  • Самихинкали
  • Френдс
  • Хочу Пышку
  • Хмель & Кофе

Персона

  • Антонович Константин — общественный деятель, технический директор компании «СпецДорПроект»
  • Безруков Александр — настоятель Филаретовского храма
  • Елагин Евгений, — общественная организация «совет отцов»
  • Кузнецов Александр — адвокат
  • Курочкин Павел — художественный руководитель «Ведогонь-театра»
  • Лукашов Дмитрий — хореографическая студия «Фортуна»
  • Митина Вера — президент фонда для бездомных животных «Ника»
  • Ульянченко Иван — политик, кандидат в депутаты Госдумы, Мосгордумы
  • Чукаев Павел — журналист, экскурсовод
  • Эрлих Александр — главный редактор «Зеленоград.ру»

Работодатель

  • Deco Line
  • Greensight
  • АО «НИИМЭ»
  • АО «НТЦ Элинс»
  • ГК «Эвриал»
  • Информтест
  • НПП «Доза»
  • НПП «Элемер»
  • НТЦ Амплитуда
  • ООО «Резонит»

Салон красоты

  • Beauty bar Savchenko
  • Beauty salon Ирины Майфат
  • Envy barbieshop
  • FrauBeautySalon
  • Scissors studio
  • Детская парикмахерская «Мульти-Чик»
  • Клиника MG Estetic
  • Прядки в порядке
  • Салон красоты Purple
  • Студия красоты Studioone

Спортивный центр

  • Alex Fitness
  • Bamboo
  • DDX Электрон
  • Joy fitness-boutique
  • Додзё Сейдокан
  • Регбийный клуб «Фаворит»
  • Спортивный комплекс «Малино»
  • Суперкач
  • Школа плавания «Кроль»
  • Школа художественной гимнастики «5 элемент»

Центр культуры и развлечений

  • Библиотеки Зеленограда
  • Ведогонь-театр
  • Культурный центр Зеленоград
  • Кинематограф
  • Контора Праздника
  • Музей Зеленограда
  • Игрушечная
  • Центр досуга и спорта «Заря»

Голосование будет идти на сайте award.zelenograd.ru до 16 мая. После этого мы наградим победителей на торжественной церемонии.

Номинанты могут прислать дополнительную информацию о себе: краткое описание, ссылку на сайт, а также получить информационную поддержку своего участия в премии. Пожалуйста, свяжитесь с нами в почту info@zelenograd.ru или в ватсапе/телеграме по телефону 8-926-100-81-67.

Как получить больше голосов за себя

  • Попросите своих клиентов, партнёров или просто знакомых поддержать вашу компанию
  • Скачайте макеты для печати афиш и материалы для соцсетей с призывом голосовать за вас. Наша партнёрская типография даёт скидку 5-20% на печать этих материалов
  • Вступите в клуб друзей «Зеленоград.ру» — каждый голос члена клуба учитывается в десятикратном размере

Партнёры премии

  • Гринсайт — ведущий еком интегратор и консультант
  • Picaso 3D — первый российский производитель персональных 3D принтеров
  • Press-код — типография: цифровое, офсетное и широкоформатное производство

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
народная премия зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сезон велопроката открылся в Зеленограде. В городе по-прежнему только две станции Новости
На пересечении Ленинградского и Шереметьевского шоссе на три месяца ограничат движение Новости
Началось голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Истории
Финал конкурса талантов VESNA 2022 — 22 апреля в ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» и организаторы конкурса дарят пригласительные билеты Афиша
Отключение горячей воды в Зеленограде и окрестностях Гид
Отключение электричества за долги по коммуналке признано незаконным. Наш читатель вынужден был съехать из обесточенной квартиры, в ожидании ответа прокуратуры Истории
Большинство направлений подготовки МИЭТа даёт выпускникам-айтишникам отсрочку от призыва в армию. Вот как её получить Истории
Открыт подземный переход от электричек к станции метро «Комсомольская». Он находится возле Ленинградского вокзала и пригородных турникетов Истории
17 апреля - годовщина открытия Дворца культуры. Вот его история — долгострой, архитектурная достопримечательность и культурный центр для тысяч зеленоградцев Истории
Мошенники открыли на Крюковской площади распродажу одежды. Вот как там обманывают покупателей Истории
«Голодный век и мозгов совсем нет». Зеленоградский рыболовный клуб просит запретить рыбалку в городском пруду. Они выпускают туда мальков, а другие рыбаки всё вылавливают Истории
Магазин сети «Чижик» с продуктами «по улётным ценам» открылся рядом с Зеленоградом. Сравнили его цены с «Пятёрочкой» Истории
Ленинградское шоссе расширят на две полосы в районе Химок. Сейчас корректируют проект, выделяют землю, а саму стройку начнут в следующем году Истории
Студия Jazz.uni_dance приглашает на занятия — запись в группы по танцам, гимнастике и растяжке Реклама
Контролер 400-го автобуса задержал пассажира, разыскиваемого за кражу — а он всего лишь не оплатил проезд Истории
Почему в Крюково массово переехали жители одной отдаленной деревни. И при чем тут христианские паломники Истории
Доставка «Мамой Клянусь» приглашает вас попробовать Грузию на вкус! Реклама
Магазин товаров для дома Jysk открылся в «Зеленопарке» для финальной распродажи. Вот на что там снижены цены Истории
Районный центр для местных жителей на месте пустующей ярмарки. Читатели «Зеленоград.ру» выбрали, что в нем должно быть Истории
Фестиваль увлекательной науки и техники «Ритм науки» — 14 мая в Менделеево. Организаторы приглашают ведущих станций Афиша
Открытка властям: почему некоторые автобусные остановки выглядят как после бомбежки? Истории
Население Зеленограда снова начало расти после падения годом ранее. Нас всё ещё больше 250 тысяч Истории
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
Красные утки-огари вернулись в город после зимовки Жизнь
© 1997–2022 Зеленоград.ру