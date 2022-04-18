Перечень претендентов дан в алфавитном порядке, без привязки к количеству голосов.

Автосервис

Efr Detailing Studio

GT сервис

Sтанция

Zel Рейка

А. Б. Кар

Аванта

Карат Ойл

М11 Сервис

СТО Зеленоград

Жилой комплекс

Жемчужина Зеленограда

Зеленоград Сити

Зеленоградский

Зелёный бор

Лесное озеро

МЖК

Новый Зеленоград

Магазин

Elle fleurs

Patratskaya

Водный мир

Десяточка

Дон батон

Молоток

Объеденика

Подружки-рукодельницы

Фарфор-Хрусталь

Хабл-Бабл

Медицинский центр

338

Аксис

Детство плюс

Интермедикум

Лаборатория «Литех»

Лаборатория «Ситилаб»

Никор

Норма-XXI

Психологический центр «Пазл»

Стоматология «Ортодонт Премьер»

Образовательный проект

Барабанная школа Dedov Drums

Детско-юношеский пресс-центр «Бегемот ТВ»

Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи

Курсы «Хорошист»

Музыкальна школа StarSet

Учебный центр АО «НИИМЭ»

Хореографическая студия «Фортуна»

Центр кинологии «Растём с псом»

Школа «Формула балета»

Школа танцев «Притяжение»

Общепит

Eezy pizza

Ellex Coffee

Mill

Sergio Pizza

Колбасофф

Мастер по Маргарите

Самихинкали

Френдс

Хочу Пышку

Хмель & Кофе

Персона

Антонович Константин — общественный деятель, технический директор компании «СпецДорПроект»

Безруков Александр — настоятель Филаретовского храма

Елагин Евгений, — общественная организация «совет отцов»

Кузнецов Александр — адвокат

Курочкин Павел — художественный руководитель «Ведогонь-театра»

Лукашов Дмитрий — хореографическая студия «Фортуна»

Митина Вера — президент фонда для бездомных животных «Ника»

Ульянченко Иван — политик, кандидат в депутаты Госдумы, Мосгордумы

Чукаев Павел — журналист, экскурсовод

Эрлих Александр — главный редактор «Зеленоград.ру»

Работодатель

Deco Line

Greensight

АО «НИИМЭ»

АО «НТЦ Элинс»

ГК «Эвриал»

Информтест

НПП «Доза»

НПП «Элемер»

НТЦ Амплитуда

ООО «Резонит»

Салон красоты

Beauty bar Savchenko

Beauty salon Ирины Майфат

Envy barbieshop

FrauBeautySalon

Scissors studio

Детская парикмахерская «Мульти-Чик»

Клиника MG Estetic

Прядки в порядке

Салон красоты Purple

Студия красоты Studioone

Спортивный центр

Alex Fitness

Bamboo

DDX Электрон

Joy fitness-boutique

Додзё Сейдокан

Регбийный клуб «Фаворит»

Спортивный комплекс «Малино»

Суперкач

Школа плавания «Кроль»

Школа художественной гимнастики «5 элемент»

Центр культуры и развлечений

Библиотеки Зеленограда

Ведогонь-театр

Культурный центр Зеленоград

Кинематограф

Контора Праздника

Музей Зеленограда

Игрушечная

Центр досуга и спорта «Заря»

Голосование будет идти на сайте award.zelenograd.ru до 16 мая. После этого мы наградим победителей на торжественной церемонии.

Номинанты могут прислать дополнительную информацию о себе: краткое описание, ссылку на сайт, а также получить информационную поддержку своего участия в премии. Пожалуйста, свяжитесь с нами в почту info@zelenograd.ru или в ватсапе/телеграме по телефону 8-926-100-81-67.