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Новая школа в 17 микрорайоне получила официальный адрес 13.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Новая школа в 17-м микрорайоне получила адрес Георгиевский проспект, дом 33Б — Росреестр поставил её на кадастровый учет (кстати, строительный адрес был забавный — «ЗелАО, Крюково, деревня Андреевка»). Новое здание будет в ведении школы 1150. Как ожидается, школа будет готова принять детей уже с первого сентября.

В трёхэтажной школе предусмотрено все, что необходимо для учебы и занятий спортом: помимо стандартных классов запланированы помещения для шитья и кулинарии, кабинеты для изучения анатомии, компьютерные классы и мастерские для работы по дереву и металлу, библиотека с медиатекой и конференц-залом. Здание приспособлено для детей с ограниченными возможностями.

Занятия спортом у младших классов будут проходить в гимнастическом зале, а у старших — в двух больших спортзалах с раздевалками и душевыми комнатами. В тёплое время года подвижные игры, тренировки и уроки можно будет проводить на открытом воздухе. Для этого на территории школы обустроят спортивные площадки и зоны отдыха. Благоустройство школьной территории власти намерены проверить весной.

В этом году в 17-м микрорайоне также запланировано завершение строительства второго детского сада на 250 мест. Ожидается, он будет достроен к концу сентября, но по мнению главы управы Крюково Андрея Журавлева, откроется для малышей только в 2023 году.

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Метки:
школы, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), школа 1150
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 16:55
Почему район нельзя перевести в зеленоградску адресную традицию? Что бы здания получили свои четырёхзначные номера корпус 1701 и т.д.
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