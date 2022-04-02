Склад с бытовой техникой сгорел в Крюково. Гарью сильно пахло по всему району 02.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Одноэтажный склад сгорел на Овражной улице в Крюково. Пожар произошёл вечером в пятницу. Неприятный запах чувствовался по всему району.

По словам охраны здания, горела бытовая техника, сообщил телеканал 360. Площадь пожара по данным МЧС — около ста квадратных метров. По рассказу очевидца, пожар был в одном из строений по адресу Овражная, 17. Сведений о пострадавших не поступало.

О неприятном запахе в то же время, как горел склад сообщили в телеграм «Зеленоград.ру» сразу несколько местных жителей. «Воняет паленой резиной, открыть окно невозможно», говорит Алексей из 20-го микрорайона. «В машине пахло очень сильно при том, что окна были закрыты», говорит Ксения, которая ехала по Георгиевскому проспекту. «Я испугалась, думала у меня что-то с проводкой», говорит Анна из 15-го микрорайона.

Однако точно неизвестно, связаны ли эти жалобы с пожаром. Светлана рассказала, что на пруду возле 23-го микрорайона палёной резиной сильно пахло ещё днем, до начала пожара. «Дети дышат всей этой дрянью, а власти ничего с этим не делают, о детях никто не думает».

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Метки:
микрорайон 19, пожары, улица овражная
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