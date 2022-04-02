О неприятном запахе в то же время, как горел склад сообщили в телеграм «Зеленоград.ру» сразу несколько местных жителей. «Воняет паленой резиной, открыть окно невозможно», говорит Алексей из 20-го микрорайона. «В машине пахло очень сильно при том, что окна были закрыты», говорит Ксения, которая ехала по Георгиевскому проспекту. «Я испугалась, думала у меня что-то с проводкой», говорит Анна из 15-го микрорайона.