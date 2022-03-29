Пятилетний ребенок был жестоко избит в своей квартире в Зеленограде — он попал в больницу в тяжелом состоянии. В преступлении подозревают отца или его собутыльницу. Полиция знала, что ребенок растет в неблагополучной семье, но не вела за ними контроль.

Избиение произошло в субботу, 26 марта, около 18 часов, но врачей вызвали спустя четыре часа, сообщает МК. Врачей вызвала мать ребенка — когда около 22 часов она пришла с работы, пьяный муж сказал, что сын спит. Она подошла к кроватке и увидела, что мальчик, накрытый пледом, весь в крови. Прислушавшись к дыханию ребенка, она поняла, что ребенок без сознания. Приехавшая «скорая» диагностировала у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы. В тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимацию.

В тот день отец ребенка пригласил к себе домой нескольких друзей. В избиении подозревается отец ребенка либо кто-то из его собутыльников — отец ребенка объяснил, что сына избила одна из приглашенных женщин. Ведется расследование.

Доля вины может лежать и на полицейских — предварительная проверка показала, что родителей ребенка без должных оснований сняли с профилактического учета, сообщает МК. Они привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, отец был судим за неповиновение сотрудникам полиции. Оба характеризовались крайне отрицательно и злоупотребляли спиртным. Однако контроль за ними не велся, в результате чего отец зверски избил сына. Следователи планируют проверить работу отдела по делам несовершеннолетних по району Силино и Старое Крюково.