Маленький мальчик попал в реанимацию после избиения у себя дома. Полицейских подозревают в том, что они плохо следили за неблагополучной семьёй 29.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Пятилетний ребенок был жестоко избит в своей квартире в Зеленограде — он попал в больницу в тяжелом состоянии. В преступлении подозревают отца или его собутыльницу. Полиция знала, что ребенок растет в неблагополучной семье, но не вела за ними контроль.

Избиение произошло в субботу, 26 марта, около 18 часов, но врачей вызвали спустя четыре часа, сообщает МК. Врачей вызвала мать ребенка — когда около 22 часов она пришла с работы, пьяный муж сказал, что сын спит. Она подошла к кроватке и увидела, что мальчик, накрытый пледом, весь в крови. Прислушавшись к дыханию ребенка, она поняла, что ребенок без сознания. Приехавшая «скорая» диагностировала у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы. В тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимацию.

В тот день отец ребенка пригласил к себе домой нескольких друзей. В избиении подозревается отец ребенка либо кто-то из его собутыльников — отец ребенка объяснил, что сына избила одна из приглашенных женщин. Ведется расследование.

Доля вины может лежать и на полицейских — предварительная проверка показала, что родителей ребенка без должных оснований сняли с профилактического учета, сообщает МК. Они привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, отец был судим за неповиновение сотрудникам полиции. Оба характеризовались крайне отрицательно и злоупотребляли спиртным. Однако контроль за ними не велся, в результате чего отец зверски избил сына. Следователи планируют проверить работу отдела по делам несовершеннолетних по району Силино и Старое Крюково.

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Метки:
дети, полиция, происшествия, побои, неблагополучные семьи, реанимация
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Маленький мальчик попал в реанимацию после избиения у себя дома. Полицейских подозревают в том, что они плохо следили за неблагополучной семьёй Новости
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