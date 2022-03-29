Ребёнка отнимут у родителей, если я пожалуюсь в органы опеки?

Зависит от ситуации, но скорее всего нет. Для изъятия ребёнка из семьи нужны серьёзные основания.

Органы опеки могут немедленно отобрать ребёнка только при очевидной угрозе его жизни или здоровью. К таким ситуациям относят, например, непредоставление крова, еды, оставление младенца на долгое время без присмотра.

В департаменте труда и социальной защиты ответили, что чаще всего потенциал для работы с семьёй есть. В Зеленограде поддержку семьям оказывают два филиала «Моего семейного центра»: в корпусах 913 и 1426. Там оказывают психологическую помощь, помогают наладить отношения в семье.

Для лишения родительских прав есть только шесть оснований:

уклонение от выполнения обязанностей родителей (в том числе злостное уклонение от уплаты алиментов)

отказ забрать ребёнка из роддома без уважительной причины

злоупотребление родительскими правами

жестокое обращение с детьми (физическое или психическое насилие над ними, покушаются на половую неприкосновенность)

хронический алкоголизм или наркомания родителей

совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга или иного члена семьи

Уклонение от выполнения обязанностей может выражаться в отказе обеспечивать потребность ребёнка в питании, одежде, обуви, проживании в благополучных санитарно-гигиенических условиях, полноценном отдыхе и сне, средствах гигиены, своевременном получении медицинской помощи, а также отказ обеспечить права на общение с родителями, сверстниками, получение образования, занятия спортом, творчеством. При этом «единичные и кратковременные случаи неудовлетворения отдельных потребностей и интересов несовершеннолетнего таковым не являются», а лишить родительских прав за неисполнение обязанностей по воспитанию могут только в том случае, если у родителя была возможность их выполнить — указано в разъяснении Верховного суда.

Под злоупотреблением родительскими правами понимают использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий к получению ими общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкоголя, наркотических или психотропных веществ.

«В России где-то с 2009—2010 года стали реже лишать родительских прав. Возможно, это связано с тем, что на Комитете ООН по правам ребенка, куда мы обязаны регулярно подавать отчеты, нам несколько раз высказывали жесткие замечания из-за большого количества лишений прав» , — рассказала «Медузе» (признана иностранным агентом) президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Но изъятия детей на спорных основаниях всё же происходят. Один из самых громких скандалов произошёл в 2017 году — из зеленоградской семьи Дель изъяли 10 приёмных детей после жалобы воспитателя, который обнаружил синяк на одном из них. Правда, уже спустя месяц супруги отозвали иск к полиции и органам опеки о незаконном изъятии. Но два ребёнка всё же остались в семье: их отдали под опеку бабушки.

Однако, несмотря на подобные случаи, сообщать в полицию или органы опеки о жестоком обращении с детьми важно и нужно. Один ваш звонок может спасти жизнь, физическое и психологическое здоровье ребёнку. А если вы всё же не хотите обращаться в уполномоченные органы, предложите свою помощь семье, которая вызывает у вас подозрения.