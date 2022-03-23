Персональные данные по меньшей мере 15 тысяч жителей Зеленограда, которые делали заказы в сервисе Яндекс.Еда оказались в публичном доступе. Это имя, адрес и телефон, иногда электронная почта, фамилия, код домофона и комментарий к заказу, а также сумма заказа в сервисе за последние полгода. Утечка не коснулась банковских, платёжных и регистрационных данных, то есть логинов и паролей.

По всей видимости, данные настоящие — корреспондент «Зеленоград.ру» нашёл данные о себе и своих знакомых. В связи с утечкой в некоторых домовых чатах предлагают массово сменить коды домофонов.

Данные представлены в виде интерактивной карты и в виде доступной для скачивания таблицы. На момент публикации они были доступны, хотя ссылки на них удаляются из открытого доступа.