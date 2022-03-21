Магазин велосипедов, самокатов и другого спортивного снаряжения «Велоcеть 4sport» открылся в корпусе 124. Вход с обратной стороны «Перекрестка». Магазин работает с 10:00 до 20:00.

Кроме магазина есть и сервис — починить велосипед, самокат, электросамокат, подготовить к катанию сноуборд, горные или беговые лыжи, заточить коньки и даже поменять камеру на детской коляске. Сервис работает с 11:00 до 19:00.

Подъехать к магазину можно как с Центрального проспекта, так и с улицы Злобина. Перед зданием парковка, на которой обычно есть свободные места. «Кое-что еще не доделано, но мы не могли больше откладывать нашу встречу», сообщили в группе магазина вконтакте.

Раньше магазин 4sport располагался в корпусе 445. Теперь на его месте готовится открыться продуктовый магазин сети «Верный».

Ещё один магазин 4sport работает в корпусе 1824.