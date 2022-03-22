Розничные предприятия не будут штрафовать за отсутствие бумажного чека — главное, чтобы расчет был пробит на кассе. Причина — дефицит чековой ленты.

«Это объективное обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины», — говорится в сообщении налоговой службы. По данным основных поставщиков, проблем с обеспечением рынка чековой лентой нет, однако в период переориентации логистических цепочек возможны локальные кратковременные перебои с поставками, пояснили в ФНС.

Предприниматели пишут, что ленту для кассовых аппаратов можно найти по цене плюс 300% от прежней, а для аппаратов эквайринга (для оплаты картами) вообще нет.

ФНС предлагает заменить бумажные чеки электронными, которые могут быть отправлены покупателю по номеру телефона или адресу электронной почты, нужно только согласие покупателя. Это поможет при необходимости сделать возврат товара. Также покупатели могут зарегистрироваться в сервисе «Мой чек онлайн».