Появились новые квитанции для оплаты коммуналки за февраль. Ранее их отозвали, чтобы скорректировать большую сумму за отопление 14.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Квитанции для оплаты коммунальных платежей (ЕПД) начали поступать зеленоградцам после трехнедельной задержки. В конце прошлой недели сумма платежа появилась в приложения Сбербанка, в воскресенье платежки стали доступны на сайте мос.ру, но бумажных ЕПД на момент публикации в почтовых ящиках ещё не было. Также не получалось загрузить с мос.ру электронную копию платёжки.

Если вы уже оплатили коммуналку за февраль по ранее выставленному ЕПД, то оплачивать новый не нужно. Как говорят в справочной мэрии, деньги, поступившие на лицевые счета до отзыва ЕПД, будут учтены за февраль. То есть, если уплаченной после перерасчета суммы окажется недостаточно, придется доплатить, а переплата будет учтена в счет платежей следующих месяцев.

Причина задержки: Управляющим компаниям было дано указание отозвать ЕПД за февраль для корректировки платежа за отопление. Как сообщили в департаменте ЖКХ, обычно ежемесячные платежи за тепловую энергию рассчитываются в размере 1/12 от общего потребления в предыдущем году. В начале каждого года, эти платежи корректируются с учетом фактического показателя за прошедший год. В дальнейшем новые данные также разбиваются на 12 равных долей (кстати, именно поэтому мы летом платим за отопление столько же, сколько и зимой).

Но в этом году некоторые управляющие компании допустили ошибку и добавили к ежемесячному платежу всю сумму перерасчета за 2021 год, который был значительно холоднее 2020, и доплата составила существенную сумму. Скандал возник в ряде районов Москвы, когда жители увидели доплату за отопление, доходящую до 12 тысяч рублей. В 17 микрорайоне квитанции за февраль содержали сумму за отопление, превышающую обычные значения на 4-7 тысяч рублей.

Компания «МОЭК», отвечающая за отопление в Москве, обратилась ко всем управляющим компаниям скорректировать квитанции и пересчитать суммы за отопление так, чтобы они были распределены равными долями на весь год.

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Метки:
отопление, коммунальные платежи, единый платежный документ (епд)
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