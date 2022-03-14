Квитанции для оплаты коммунальных платежей (ЕПД) начали поступать зеленоградцам после трехнедельной задержки. В конце прошлой недели сумма платежа появилась в приложения Сбербанка, в воскресенье платежки стали доступны на сайте мос.ру, но бумажных ЕПД на момент публикации в почтовых ящиках ещё не было. Также не получалось загрузить с мос.ру электронную копию платёжки.

Если вы уже оплатили коммуналку за февраль по ранее выставленному ЕПД, то оплачивать новый не нужно. Как говорят в справочной мэрии, деньги, поступившие на лицевые счета до отзыва ЕПД, будут учтены за февраль. То есть, если уплаченной после перерасчета суммы окажется недостаточно, придется доплатить, а переплата будет учтена в счет платежей следующих месяцев.

Причина задержки: Управляющим компаниям было дано указание отозвать ЕПД за февраль для корректировки платежа за отопление. Как сообщили в департаменте ЖКХ, обычно ежемесячные платежи за тепловую энергию рассчитываются в размере 1/12 от общего потребления в предыдущем году. В начале каждого года, эти платежи корректируются с учетом фактического показателя за прошедший год. В дальнейшем новые данные также разбиваются на 12 равных долей (кстати, именно поэтому мы летом платим за отопление столько же, сколько и зимой).

Но в этом году некоторые управляющие компании допустили ошибку и добавили к ежемесячному платежу всю сумму перерасчета за 2021 год, который был значительно холоднее 2020, и доплата составила существенную сумму. Скандал возник в ряде районов Москвы, когда жители увидели доплату за отопление, доходящую до 12 тысяч рублей. В 17 микрорайоне квитанции за февраль содержали сумму за отопление, превышающую обычные значения на 4-7 тысяч рублей.

Компания «МОЭК», отвечающая за отопление в Москве, обратилась ко всем управляющим компаниям скорректировать квитанции и пересчитать суммы за отопление так, чтобы они были распределены равными долями на весь год.