Как оплатить коммуналку за февраль 2022, если квитанция до сих пор не пришла. И что вообще произошло 05.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Коммуналку за февраль многие зеленоградцы не смогли оплатить, поскольку не получили квитанции. С такой же проблемой столкнулись и те, кто привык оплачивать единые платежные документы (ЕПД) онлайн. Рассказываем, что случилось, как можно оплатить квартплату без платежки стоит ли это делать.

Куда делись платежки: В телефонной справочной мэрии говорят, что управляющим компаниям было дано указание отозвать ЕПД за февраль. «Новые ЕПД скорректированы и заново направлены жителям», уточняет автоответчик. Но в почтовых ящиках ЕПД до сих пор нет, а на сайте вместо квитанций показывается уведомление, что на «сервисе проводятся регламентные работы».

А мне платежка пришла и я оплатил — что теперь? Действительно, некоторое время ЕПД за февраль можно было увидеть в личных кабинетах на мос.ру и многие успели их оплатить сразу же. Как говорят в справочной мэрии, деньги, поступившие на лицевые счета до отзыва ЕПД, будут учтены за февраль. То есть, если уплаченной после перерасчета суммы окажется недостаточно, придется доплатить, а переплата будет учтена в счет платежей следующих месяцев.

Как оплатить без ЕПД? В службе поддержки мос.ру рекомендовали обратиться в любое отделение «Сбербанка», где можно назвать оператору (или набрать в терминале) свой код плательщика (можно найти в правом верхнем углу ЕПД за предыдущие месяцы), и оплатить. Есть свидетельства, что именно так некоторые и оплатили счет за февраль. Однако сейчас, без квитанции, узнать точную сумму платежа невозможно, ведь новые ЕПД не сформированы. Поэтому, непонятно, сколько именно надо заплатить. В справочной мэрии не смогли ответить на этот вопрос.

А когда скорректированные ЕПД придут? Неизвестно. «Зеленоград.ру» обратился в департамент ЖКХ, но там пока не ответили на наши вопросы. В «Жилищнике» сказали: «Мы ожидаем, что ЕПД будут скоро выпущены, но произойдет это через день-два или через неделю, сказать сейчас нельзя. Мы сами заинтересованы с скорейшем выпуске квитанций, так как от этого зависит и оплата наших услуг».

Судя по этому ответу «Жилищника», можно дождаться, когда вам придут обновленные ЕПД за февраль и только после этого платить указанную там сумму.

Обычно оплатить коммуналку нужно до десятого числа следующего месяца, но из-за задержки ЕПД непонятно, как уложиться в этот срок. Будет ли продлен срок платежа, как будут начисляться пени за просрочку платежа за февраль, неизвестно. В справочной мэрии не смогли ответить на эти вопросы.

В чем причина задержки? Точно неизвестно. В «Жилищнике» не смогли объяснить причину с задержкой квитанций. В справочной мэрии сказали только, что такая ситуация по всей Москве.

Возможно, причина перерасчета — скандал с платежами за отопление, который разразился в Москве как раз в феврале. Жители ряда районов Москвы обнаружили в ЕПД за февраль 2022 года доплату за отопление на сумму до 12 тысяч. Вероятно, это связано с доначислением за отопление 2021 года. В середине февраля департамент ЖКХ и компания МОЭК (которая отвечает за отопление) разослали по управам и «Жилищникам» письмо с просьбой не производить эти доначисления до сверки задолженности перед МОЭКом.

При этом жители 17 микрорайона, дома которых обслуживает управляющая компания «ПИК-Комфорт», получили квитанции за февраль, где сумма за отопление превышала обычные значения на 4-7 тысяч рублей.

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Метки:
отопление, коммунальные платежи, единый платежный документ (епд)
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Как оплатить коммуналку за февраль 2022, если квитанция до сих пор не пришла. И что вообще произошло Ответы
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