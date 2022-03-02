Вход в «Перекресток» и будущий торговый центр — напротив остановки автобуса 400 «экспресс». Надо перейти дорогу, «зебры» там нет, но и движение не особо оживленное.

В новом супермаркете есть вакансии, заинтересованные могут звонить 8-800-550-11-00 или связаться с компанией через её сайт.

«Перекресток» находится в здании торгового центра Discovery, который построили в составе жилого комплекса Discovery Park, в непосредственной близости к метро. ТЦ пока не открыли, но он уже введен в эксплуатацию. Там планируют разместить около 90 арендаторов. В частности, здесь будет работать крупный фуд-холл — гастрономическое пространство или просто разные кафе — с тайской, японской, китайской кухней, авторскими бургерами. Обещают открыть детский образовательный центр и фитнес-клуб. В трехуровневый ТЦ сделают выход прямо из метро. В здании уже работает строительный гипермаркет «Волма».

Торговый центр с магазинами, едой и туалетом как нельзя кстати для пассажиров зеленоградского автобуса. У метро «Ховрино» и остановки 400-го магазинов нет. В просторном, казалось бы, автовокзале рядом с метро из еды только шаурма. Туалет, правда, имеется — на втором этаже.