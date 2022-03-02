Возле метро «Ховрино» и остановки 400-го «экспресса» откроется «Перекресток» 02.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Супермаркет «Перекресток» откроется 3 марта прямо напротив остановки зеленоградского автобуса у станции метро «Ховрино». Время работы — до 23:00. Есть вакансии продавца-консультанта, кассира, пекаря, повара. В скором времени возле метро обещают открыть торговый центр с фуд-холлом и фитнесом, войти в ТЦ можно будет с улицы и из метро.

Вход в «Перекресток» и будущий торговый центр — напротив остановки автобуса 400 «экспресс». Надо перейти дорогу, «зебры» там нет, но и движение не особо оживленное.

В новом супермаркете есть вакансии, заинтересованные могут звонить 8-800-550-11-00 или связаться с компанией через её сайт.

«Перекресток» находится в здании торгового центра Discovery, который построили в составе жилого комплекса Discovery Park, в непосредственной близости к метро. ТЦ пока не открыли, но он уже введен в эксплуатацию. Там планируют разместить около 90 арендаторов. В частности, здесь будет работать крупный фуд-холл — гастрономическое пространство или просто разные кафе — с тайской, японской, китайской кухней, авторскими бургерами. Обещают открыть детский образовательный центр и фитнес-клуб. В трехуровневый ТЦ сделают выход прямо из метро. В здании уже работает строительный гипермаркет «Волма».

Торговый центр с магазинами, едой и туалетом как нельзя кстати для пассажиров зеленоградского автобуса. У метро «Ховрино» и остановки 400-го магазинов нет. В просторном, казалось бы, автовокзале рядом с метро из еды только шаурма. Туалет, правда, имеется — на втором этаже.

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Метки:
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