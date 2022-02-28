Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание Донецкой и Луганской республик независимыми государствами и в ответ на последующее решение об отправке российских войск в эти районы. По мнению представителя ЕС, эти решения являются незаконными и неприемлемыми, они нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины. Санкции были введены накануне начала военной операции на Украине.

Как эти санкции скажутся на ее работе и жизни, неизвестно. Также неизвестно, предполагала ли депутат, что за признанием ДНР и ЛНР последует масштабная военная операция. Ирина Белых пока не ответила на вопросы редакции, хотя прочитала сообщение. Отправить вопрос депутату вы можете через её страницу на сайте Госдумы.

Санкции «не мешают честному депутату, у которого нет там недвижимости, работать и дальше», сказал другой депутат Леонид Калашников. Судя по декларации, заморозка активов Белых не угрожает — у неё в собственности две небольшие квартиры и земельный участок.