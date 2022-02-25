Если ограничение скорости коснется всего участка, то знаки «Остановка запрещена» и «Дети» будут установлены на Каштановой аллее от проезда к корпусу 709 до нерегулируемого пешеходного перехода (участок около 20 метров). Всё это должны сделать к маю.

Госавтоинспекция вынесла на рассмотрение эти меры на заседание окружной комиссии по безопасности дорожного движения в связи с тем, что считает этот участок особо аварийным. По данным ГИБДД, за 2021 год здесь произошло два столкновения, три наезда на пешеходов, в результате было ранено пять человек, в том числе один ребенок.

Помимо прочего, на дороге предлагалось установить искусственные неровности. Однако, в связи с тем, что Каштановая аллея является подъездной дорогой к городской больнице, от укладки «лежачих полицейских» отказались.