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Возле горбольницы ограничат скорость до 40 км/ч 25.02.2022 ZELENOGRAD.RU

На Каштановой аллее вдоль территории горбольницы решили ограничить максимальную скорость до 40 км/ч. Кроме того, здесь будет запрещена остановка, а также появится предупреждающий знак «Дети».

Если ограничение скорости коснется всего участка, то знаки «Остановка запрещена» и «Дети» будут установлены на Каштановой аллее от проезда к корпусу 709 до нерегулируемого пешеходного перехода (участок около 20 метров). Всё это должны сделать к маю.

Госавтоинспекция вынесла на рассмотрение эти меры на заседание окружной комиссии по безопасности дорожного движения в связи с тем, что считает этот участок особо аварийным. По данным ГИБДД, за 2021 год здесь произошло два столкновения, три наезда на пешеходов, в результате было ранено пять человек, в том числе один ребенок.

Помимо прочего, на дороге предлагалось установить искусственные неровности. Однако, в связи с тем, что Каштановая аллея является подъездной дорогой к городской больнице, от укладки «лежачих полицейских» отказались.

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Метки:
автомобиль, изменение движения транспорта, микрорайон 7, каштановая аллея, ограничение скорости
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