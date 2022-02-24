Левый поворот на Панфиловский проспект от торгового центра «Грин» в корпусе 1550 решили запретить. Теперь, чтобы повернуть в сторону Крюковской эстакады, видимо, придется разворачиваться на перекрестке с улицей Андреевка.
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Такое решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения по представлению госавтоинспекции. По данным ГИБДД, этот участок Панфиловского проспекта является «очагом аварийности», причем большинство ДТП связано с транспортом, выезжающим от ТЦ налево.
Уже до конца марта на выезде установят знак 4.1.2 («Движение направо»), а до конца июня поменяют дорожную разметку с 1.7 («Прерывистая») на 1.11 («Двойная — сплошная и прерывистая»). Судя по новой разметке, поворот налево с Панфиловского проспекта к ТЦ «Грин» сохранится.
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