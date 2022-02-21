Началась выдача QR-кода тем, кто не делал прививку от ковида, а перенес заболевание в бессимптомной форме, или во время болезни не обращался к врачу. Для этого надо сдать анализ на наличие антител. Однако в поликлиниках он сейчас недоступен — придется заплатить частной лаборатории.

Такой порядок предусматривает новый приказ министра здравоохранения от 21 февраля. Если информации о прививке или перенесенном заболевании нет в государственных информационных ресурсах (Госуслуги, ЕМИАС), то гражданин может сдать анализ на наличие антител и при положительном анализе подать заявку на получение QR-кода на портале государственных услуг. Код будет действовать шесть месяцев. Количество антител не имеет значения, важно само их наличие.

Однако сдать такой анализ в городской поликлинике невозможно. При попытке записаться за это исследование система говорит, что «доступного времени для записи нет». Так уже много месяцев — фактически в Зеленограде сдать этот анализ можно только в частных лабораториях — цена колеблется от одной до двух тысяч рублей. «Ведомости» ранее писали, что из-за нового порядка выдачи QR-кодов эксперты ожидают 30-процентный рост спроса на эту услугу в частных лабораториях.

Бесплатно можно получить QR-код путем вакцинирования в пунктах вакцинации, записавшись, например, на сайте мэрии. Либо при недомогании надо официально обратиться к врачу и получить положительный результат ПЦР-теста.