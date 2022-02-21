Медцентр «Томоград» спонсор темы
Выдавать ковидный QR-код начали по наличию антител. Сейчас такой анализ доступен только в коммерческих клиниках 21.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Началась выдача QR-кода тем, кто не делал прививку от ковида, а перенес заболевание в бессимптомной форме, или во время болезни не обращался к врачу. Для этого надо сдать анализ на наличие антител. Однако в поликлиниках он сейчас недоступен — придется заплатить частной лаборатории.

Такой порядок предусматривает новый приказ министра здравоохранения от 21 февраля. Если информации о прививке или перенесенном заболевании нет в государственных информационных ресурсах (Госуслуги, ЕМИАС), то гражданин может сдать анализ на наличие антител и при положительном анализе подать заявку на получение QR-кода на портале государственных услуг. Код будет действовать шесть месяцев. Количество антител не имеет значения, важно само их наличие.

Однако сдать такой анализ в городской поликлинике невозможно. При попытке записаться за это исследование система говорит, что «доступного времени для записи нет». Так уже много месяцев — фактически в Зеленограде сдать этот анализ можно только в частных лабораториях — цена колеблется от одной до двух тысяч рублей. «Ведомости» ранее писали, что из-за нового порядка выдачи QR-кодов эксперты ожидают 30-процентный рост спроса на эту услугу в частных лабораториях.

Бесплатно можно получить QR-код путем вакцинирования в пунктах вакцинации, записавшись, например, на сайте мэрии. Либо при недомогании надо официально обратиться к врачу и получить положительный результат ПЦР-теста.

Читайте также
Отменен карантин для контактировавших с больными ковидом. Срок лечения сокращен до семи дней
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Диагностика причины головной боли» МРТ головного мозга с сосудами + МРТ шейного отдела - 8900 рублей. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
медицина, коронавирус
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Выдавать ковидный QR-код начали по наличию антител. Сейчас такой анализ доступен только в коммерческих клиниках Новости
Крысы перегрызли провода в машине, припаркованной возле мусорных контейнеров Новости
Ремонт здания для детской больницы завершен. Но когда она заработает, все равно неизвестно Новости
Коммунальщики решили счистить лед трактором и испортили асфальт Новости
В МИЭТе разработали систему для контроля состояния крупного рогатого скота — датчики животное носит на себе Хайтек
Женщина пришла на прием к гинекологу и неожиданно начала рожать. Врачи оказались на высоте Жизнь
Трактор снес газонные ограждения, засыпанные снегом Новости
Участковый Сторублев, телемастер Малютин, шофёр Володя и другие обитатели посёлка Крюково в 60-е годы — воспоминания местного жителя Николая Нибура Истории
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор Реклама
Начато строительство левого поворота с М-11 на ЦКАД. Ожидается, что новый съезд уведет от Москвы транзитный трафик Новости
Битум «Газпром нефти» обеспечивает надежность дорожных покрытий Москвы и Московской области Реклама
Не менее 250 рабочих мест обещают создать на производстве лекарств от редких заболеваний в промзоне Алабушево Хайтек
Концерт «Музыка кино» Московского государственного симфонического оркестра — 6 марта в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Девять необычных товаров зеленоградского «Авито»: огурцы за сто миллионов, шкатулка-тыква, карта Средиземья, винтажные фото и ежик Жизнь
Водителей штрафуют по любительским видеозаписям нарушений в интернете: за езду по пешеходной дорожке в парке Победы и по встречке в Крюково Новости
Трактор по ошибке срезал кусты у дорожки в парке Победы Новости
В митинге по поводу строительства детской больницы окончательно отказали. Организаторы готовят одиночные пикеты и письма Новости
Полиция задержала мужчину, который приставал к ребенку в лифте Новости
Следим за реконструкцией станции Крюково: когда построят новые платформы, надземный переход с лифтами, откроют ли два подземных перехода, будет ли выход на эстакаду, и когда всё это закончится Истории
Грабитель отобрал телефон у прохожего. Но тот быстро добежал до полиции и грабителя задержали по камерам Новости
Двести вакансий откроется в промзоне «Алабушево» на производстве медицинских тестов. Набор персонала уже идёт Хайтек
Выставка «Нити истории» — до 10 июля в Музее Зеленограда Афиша
Пропал житель Солнечногорска Александр Хрущёв. Помогите найти Новости
Вижу, что деревья сажают зимой — это вообще нормально? Ответы
© 1997–2022 Зеленоград.ру