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Отменен карантин для контактировавших с больными ковидом. Срок лечения сокращен до семи дней 06.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Роспотребнадзор отменил карантин для людей, контактировавших с больными ковидом. Требование о карантине для контактных отменяется с 6 февраля, а 7 февраля будут автоматически закрыты больничные, выданные в связи с контактом. Также с понедельника отменяются карантины, уже объявленные в школах и детских садах, если только родители не против.

Постановление об этом подписал главный санитарный врач России, а его ввод в действие в Москве уточнил позже оперативный штаб мэрии.

В школах и детсадах для контактных

Занятия в школьных классах и группах детсадов, отправленных на карантин, возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы. По инициативе родителей класса/группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока. Как выяснил «Зеленоград.ру», некоторые классные руководители организуют голосование в родительских чатах, требуя единогласного решения родителей для продления

В дальнейшем по решению руководителя школы класс/группа будет переводиться на карантин по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей. Такой же порядок действовал раньше для любых ОРВИ — согласно СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». То есть фактически специальные правила для ковида заменили общими ограничениями для гриппа или ОРВИ.

Срок лечения для больных

Кроме того, срок лечения ковида сокращается до семи дней — москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза ковида при отсутствии симптомов заболевания. До окончания семидневного срока лечения с ним свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания.

Горожане, которые заболели до 6 февраля, должны соблюдать режим изоляции до 14-го дня. До окончания 14-дневного срока лечения с ним свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания.

В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно. Электронный больничный будет сохранен в электронной медицинской карте пациента и автоматически направлен работодателю. В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляются.

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Метки:
коронавирус, карантин
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