Роспотребнадзор отменил карантин для людей, контактировавших с больными ковидом. Требование о карантине для контактных отменяется с 6 февраля, а 7 февраля будут автоматически закрыты больничные, выданные в связи с контактом. Также с понедельника отменяются карантины, уже объявленные в школах и детских садах, если только родители не против.
Постановление об этом подписал главный санитарный врач России, а его ввод в действие в Москве уточнил позже оперативный штаб мэрии.
Занятия в школьных классах и группах детсадов, отправленных на карантин, возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы. По инициативе родителей класса/группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока. Как выяснил «Зеленоград.ру», некоторые классные руководители организуют голосование в родительских чатах, требуя единогласного решения родителей для продления
В дальнейшем по решению руководителя школы класс/группа будет переводиться на карантин по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей. Такой же порядок действовал раньше для любых ОРВИ — согласно СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». То есть фактически специальные правила для ковида заменили общими ограничениями для гриппа или ОРВИ.
Кроме того, срок лечения ковида сокращается до семи дней — москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза ковида при отсутствии симптомов заболевания. До окончания семидневного срока лечения с ним свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания.
Горожане, которые заболели до 6 февраля, должны соблюдать режим изоляции до 14-го дня. До окончания 14-дневного срока лечения с ним свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания.
В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно. Электронный больничный будет сохранен в электронной медицинской карте пациента и автоматически направлен работодателю. В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляются.