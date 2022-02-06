Роспотребнадзор отменил карантин для людей, контактировавших с больными ковидом. Требование о карантине для контактных отменяется с 6 февраля, а 7 февраля будут автоматически закрыты больничные, выданные в связи с контактом. Также с понедельника отменяются карантины, уже объявленные в школах и детских садах, если только родители не против.

Постановление об этом подписал главный санитарный врач России, а его ввод в действие в Москве уточнил позже оперативный штаб мэрии.