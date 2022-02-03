Если у вас есть симптомы ОРВИ

Открыть больничный при наличии симптомов ОРВИ можно двумя способами:

дистанционно — оставив заявку на первичную аудиоконсультацию с врачом поликлиники. В соответствующей графе нужно поставить галочку о необходимости оформления больничного, и врач дистанционно откроет его на семь дней после консультации. Если у вас подтвержден диагноз ковид, то заполнять заявку не нужно — врач сам с вами свяжется и откроет больничный

в поликлинике — без записи прийти на прием к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику или записаться на конкретное время в свою на сайте mos.ru или ЕМИАС, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Если по итогам осмотра и обследований врач поставит диагноз ОРВИ, он откроет электронный больничный на семь дней, если диагностирует ковид — на 14

Если вы себя очень плохо чувствуете, высокая температура, или вам трудно передвигаться по другим причинам, то можно вызвать врача на дом, позвонив по номеру 122. После осмотра врач откроет электронный больничный на семь дней, если установлен ОРВИ, и на 14, если обнаружит ковид.

Звонок в службу 122 требует определенного терпения, однако, в течение 10-15 минут дозвониться можно. Ещё одна возможная проблема для Зеленограда — если вы находитесь на границе с Московской областью, то звонок 122 может соединить вас с областной службой — в этом случае позвоните по номеру 8-495-122-02-21.

Закрыть больничный после болезни. С 1 января 2022 года бумажные больничные в соответствии с федеральным законодательством не оформляют.

При диагнозе ОРВИ или ковид больничный закроют дистанционно, без посещения поликлиники. Врач свяжется с пациентом до окончания его срока, чтобы после аудиоконсультации и уточнения самочувствия продлить или закрыть.

В любом случае закрытие больничного проходит дистанционно — приходить в поликлинику не нужно. Его автоматически отправят работодателю. Документ будет доступен в электронной медкарте.