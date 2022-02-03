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Как открыть и закрыть больничный, если у вас симптомы ОРВИ или вы здоровы, но контактировали с больным ковидом 03.02.2022 ZELENOGRAD.RU

После резкого роста числа больных ковидом и возросшей нагрузки на поликлиники, изменилась процедура открытия и закрытия больничного листа. Мэрия и департамента здравоохранения несколько раз объясняли новые правила. Собрали их в пошаговой инструкции.

Если у вас есть симптомы ОРВИ

Открыть больничный при наличии симптомов ОРВИ можно двумя способами:

  • дистанционно — оставив заявку на первичную аудиоконсультацию с врачом поликлиники. В соответствующей графе нужно поставить галочку о необходимости оформления больничного, и врач дистанционно откроет его на семь дней после консультации. Если у вас подтвержден диагноз ковид, то заполнять заявку не нужно — врач сам с вами свяжется и откроет больничный
  • в поликлинике — без записи прийти на прием к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику или записаться на конкретное время в свою на сайте mos.ru или ЕМИАС, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Если по итогам осмотра и обследований врач поставит диагноз ОРВИ, он откроет электронный больничный на семь дней, если диагностирует ковид — на 14

Если вы себя очень плохо чувствуете, высокая температура, или вам трудно передвигаться по другим причинам, то можно вызвать врача на дом, позвонив по номеру 122. После осмотра врач откроет электронный больничный на семь дней, если установлен ОРВИ, и на 14, если обнаружит ковид.

Звонок в службу 122 требует определенного терпения, однако, в течение 10-15 минут дозвониться можно. Ещё одна возможная проблема для Зеленограда — если вы находитесь на границе с Московской областью, то звонок 122 может соединить вас с областной службой — в этом случае позвоните по номеру 8-495-122-02-21.

Закрыть больничный после болезни. С 1 января 2022 года бумажные больничные в соответствии с федеральным законодательством не оформляют.

При диагнозе ОРВИ или ковид больничный закроют дистанционно, без посещения поликлиники. Врач свяжется с пациентом до окончания его срока, чтобы после аудиоконсультации и уточнения самочувствия продлить или закрыть.

В любом случае закрытие больничного проходит дистанционно — приходить в поликлинику не нужно. Его автоматически отправят работодателю. Документ будет доступен в электронной медкарте.

Если вы здоровы, но контактировали с больным ковидом

Открыть больничный по контакту. Первое, что надо сделать — убедиться, что факт контакта с заболевшим подтвержден им самим или его работодателем. Без подтверждённого факта контакта больничный не оформят. Больной может сам заполнить электронную форму и проинформировать о контакте.

Либо, если контакт был на работе или в образовательном учреждении, необходимо уточнить у руководства, передавались ли данные о больном и контактах в Оперштаб.

Имейте в виду, что больничный по контакту оформляется на семь дней в случае если у вас нет симптомов ОРВИ, а прививка была сделана более шести месяцев назад (в противном случае вы не обязаны находиться на карантине и больничный вам не положен).

Закрыть больничный по контакту. Больничный для контактных лиц будет закрыт дистанционно автоматически через семь дней, продлить его не могут. Если у вас появились симптомы ОРВИ, нужно обратиться за консультацией врача (см. инструкцию с начала).

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Метки:
коронавирус, поликлиника, орви, больничный лист
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