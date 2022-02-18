На парковочных местах можно временно складировать снег и лёд. Это не только создаёт трудности для автомобилистов, но приводит и к другим проблемам — в 14-м микрорайоне трактор снес газонное ограждение, которое было полностью засыпано снегом. «Сами строим — сами ломаем», написал в редакцию «Зеленоград.ру» читатель, приславший фотографии.
В чем причина этой ошибки, неизвестно. Возможно, тракторист не знал, что в этом месте есть газонные ограждения, а может быть просто не рассчитал.
Какова бы ни была причина, суть проблемы — отсутствие комплексной системы обслуживания дворов, когда действия всех сотрудников и ведомств согласованы между собой. В этом случае, когда ставили заборчик, не подумали, будет ли он мешать зимней уборке.
И это не единственный подобный случай. Например, в парке Победы трактор промахнулся мимо пешеходной дорожки и срезал все кусты — по той же причине.