Число заболевших ковидом в Москве в среду удвоилось — превысило 22,7 тысяч человек по сравнению с 11,5 тысячами днем ранее. Оказалось, что это связано с включением в ежедневную статистика заболевших положительные результатов экспресс-тестов.

Изменения приняты на федеральном уровне постановлением главного санитарного врача с 6 февраля. Результаты экспресс-тестов на ковид, которые делаются в поликлиниках, теперь учитываются в статистике до подтверждения ПЦР-тестом, сообщил оперативный штаб при мэрии.

Кроме того, середина недели это стандартный период, когда вырастает число выявленных больных, так как результаты тестов, взятых в понедельник-вторник, приходят в среду и попадают в статистику именно за этот день.

Оперштаб отмечает, что в условиях распространения штамма «омикрон» (который характеризуется более легким течением болезни), самым важным показателем для оценки эпидемиологической ситуации является число госпитализаций. А этот показатель как раз несколько снизился в среду до 1374 человек против 1528 во вторник.

Алгоритм лечения для пациентов не меняется — после получения положительного экспресс-теста начинается наблюдение и лечение пациента.