Медцентр «Томоград» спонсор темы
1
Число заболевших ковидом за сутки выросло в два раза. Это объяснили новой системой учета 10.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Число заболевших ковидом в Москве в среду удвоилось — превысило 22,7 тысяч человек по сравнению с 11,5 тысячами днем ранее. Оказалось, что это связано с включением в ежедневную статистика заболевших положительные результатов экспресс-тестов.

Изменения приняты на федеральном уровне постановлением главного санитарного врача с 6 февраля. Результаты экспресс-тестов на ковид, которые делаются в поликлиниках, теперь учитываются в статистике до подтверждения ПЦР-тестом, сообщил оперативный штаб при мэрии.

Кроме того, середина недели это стандартный период, когда вырастает число выявленных больных, так как результаты тестов, взятых в понедельник-вторник, приходят в среду и попадают в статистику именно за этот день.

Оперштаб отмечает, что в условиях распространения штамма «омикрон» (который характеризуется более легким течением болезни), самым важным показателем для оценки эпидемиологической ситуации является число госпитализаций. А этот показатель как раз несколько снизился в среду до 1374 человек против 1528 во вторник.

Алгоритм лечения для пациентов не меняется — после получения положительного экспресс-теста начинается наблюдение и лечение пациента.

Читайте также
Отменен карантин для контактировавших с больными ковидом. Срок лечения сокращен до семи дней
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Диагностика причины головной боли» МРТ головного мозга с сосудами + МРТ шейного отдела - 8900 рублей. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
медицина, коронавирус
Реклама
Реклама
Обсуждение
Alex Z
Вчера, 16:49
Ага... а про то, что из статистики "ушли" все тесты для контактёров (с понедельника их не тестируют в принципе), что сократило число тестов как минимум в 2 раза, - об этом мы скромно промолчим...
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Теперь трасса будет испорчена». Подход к лыжне за горбольницей засыпали песком. Некоторые спортсмены могут отказаться от участия в «Лыжне России», чтобы не портить лыжи Истории
Премьера фильма «Первый встречный» в сети «Синема Парк». Возможность выиграть подарочную карту Guess Афиша
Число заболевших ковидом за сутки выросло в два раза. Это объяснили новой системой учета Новости
Зеленоградскому хору «Кантилена» присвоено имя его создателя — Ирэны Сарнацкой Истории
Вокзал в Твери решили снести. Жители собирают голоса против Новости
«Микрон» попытался через суд зачистить российское правовое поле от схожих со своими торговых знаков на рынке электроники Хайтек
В заброшенном здании возле остановки «Спортивная школа» откроется «Пятерочка». Четвертая в третьем микрорайоне Новости
Природоведение: о чем говорят красные деревья в зимнем лесу Жизнь
Гуляю по городу, а все туалеты закрыты. Когда они вообще работают? Гид
«Полностью отечественные фотолитографы придут на замену импортным, используемым сейчас на зеленоградских фабриках». Глава наноцентра Анатолий Ковалёв — о новых разработках по заказу Минпромторга Хайтек
Жители Менделеево пожаловались на переполненные автобусы до Зеленограда. А чиновники ответили, что считали и пассажиров совсем мало Истории
Возле префектуры собирают митинг по вопросу затягивания открытия детской больницы Новости
Зеленоградские кинотеатры подключились к проекту «Пушкинская карта» Новости
«Компьютерная Академия ШАГ». Это возможность быстро получить IT-образование и востребованную профессию Реклама
Когда на моей автобусной остановке появится табло с расписанием автобусов? И как это можно ускорить Ответы
«Лыжня России» — 12 февраля на трассе за горбольницей Афиша
Достроили здание новой школы в 17 микрорайоне. Ожидается, что она примет учеников 1 сентября Новости
Подмосковные приюты закрыли для кошек. Отлавливать, содержать в приютах и оказывать ветеринарную помощь будут только собакам Истории
Бесплатные групповые тренинги с психологом для мам с послеродовой депрессией и родительским выгоранием — по четвергам в 17 микрорайоне Афиша
Магазин-дискаунтер «ПродСклад» открылся в корпусе 1106. Вот что там внутри Истории
Иногородних сортировщиков мусора отселят подальше от местных жителей. А пока в микрорайоне будет дежурить полиция Истории
QR-коды с расписанием движения автобусов должны появиться на зеленоградских остановках до конца года Новости
Документальный фильм «По тонкому льду» об изменении климата в Арктике представит зеленоградский оператор Владимир Филиппов — 7 февраля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Отменен карантин для контактировавших с больными ковидом. Срок лечения сокращен до семи дней Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру