Выпускница МИЭТа Галина Арсенькина и шестикратная чемпионка России вошла в состав женской сборной, которая примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщила федерация кёрлинга России. Соревнования по кёрлингу среди женщин начнутся 10 февраля. За медали поборются команды из десяти стран.

Для Арсенькиной это уже вторые игры: в 2018 году она участвовала в Олимпиаде в Пхёнчхане. А год назад спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира.

Спортивная карьера Арсенькиной началась с фигурного катания, однако в 12 лет она получила травму и вскоре решила попробовать кёрлинг. С 2007 года спортсменка выступала за команду «Москва», параллельно училась в институте экономики, управления и права МИЭТ. С 2015 года Галина Арсенькина выступает за клуб «Краснодарский край».