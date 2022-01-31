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Более ста машиномест в паркингах 20-го микрорайона выставили на продажу 31.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Город продает места в двух подземных гаражах в корпусах 2013 и 2014, а также в многоуровневом в корпусе 2036.

В 2014 и 2036-м — без объявления цены. В 2013-м торги пройдут от минимальной стоимости объекта — половины стартовой цены. Заявки на места с нулевой ценой принимают до 14-16 февраля, торги пройдут 17 февраля. На места с назначенной стоимостью заявки принимаются до 31 января и 7 февраля — аукционы 3 и 10 февраля.

Площадь парковочных мест — от 8,6 до 22 квадратных метров. В корпусе 2013 начальная цена за квадратный метр в среднем 28 тысяч рублей. Почему два паркинга выставили с нулевой стартовой ценой, а другие — с фиксированной (от которой начнется торговля), неизвестно. В прошлом году места в паркинге в корпусе 2036 попали на аукцион с фиксированной ценой, в этот раз — без неё.

Вся информация о торгах — на инвестиционном городском портале.

В 2021 году такие аукционы проходили относительно успешно — по сравнению с прошлыми годами. Была продана часть мест в многоуровневых паркингах в корпусах 846, 2006, 2025, 2036 и подвальных в корпусах 2022 и 2027. 56 машиномест с нулевой стартовой стоимостью ушли с молотка за 234-240 тысяч рублей за место. Те, что торговали от половины стартовой цены, — за 70-128 тыс. руб.

Уровень конкуренции на таких аукционах в среднем составил четыре участника на лот, сообщает о прошлогодних торгах руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, имея в виду Москву в целом. В Зеленограде же в среднем за одно место на торгах конкурировало два участника. Часть покупателей приобретает места для дальнейшей сдачи в аренду или перепродажи — после торгов появляются соответствующие объявления в интернете. Участвовать в аукционе может любое физическое или юридическое лицо.

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Сделками купли-продажи машиномест, принадлежащих городу, занимается зеленоградский «Жилищник», в чьем оперативном управлении находятся эти гаражи. Он же сдает места в паркингах в аренду. Однако правовые отношения по поводу паркингов внутри городских структур до сих пор не урегулированы.

Так, в декабре мэрия распорядилась передать паркинг во 2-м Западном проезде из оперативного управления «Жилищника» в департамент городского имущества. Арендаторов в этой связи выселяют: им предписано выехать до конца января. Автовладельцы пользовались паркингом на условиях договора «оказания услуг паркования» с «Жилищником».

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Метки:
автомобиль, парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 20, многоуровневый паркинг
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