Для московских школьников и учащихся колледжей стал доступен абонемент «Ежедневно» на 30 дней в обычных электричках Ленинградского направления — за полцены от полной стоимости проездного. Раньше они могли покупать только разовые билеты в кассе. На «Ласточках» такого льготного проездного нет. Абонемент надо брать в кассе или в автомате.

Проездной действует на участке от Москвы до Твери по одному выбранному маршруту. 50% скидка — это от «взрослого» проездного «ежедневно» на месяц. Сейчас такой проездной от станции Крюково до Ленинградского вокзала стоит 4044 рубля, значит, льготный обойдется в 2022. От Крюково до станции Ховрино (ближайшая пересадка на метро) полный проездной стоит 2415 рублей, льготный для школьников и учащихся колледжей, соответственно, 1207,5.

Льготный месячный проездной записывается только на социальную карту учащегося. Это можно сделать в билетопечатающем автомате на станциях. Карта обычно прикладывается, иногда вставляется. Дальше надо выбрать из меню абонемент «ежедневно» на 1 месяц на 6000-е (не скорые) поезда.

Проездной могут покупать как школьники-москвичи, так и обучающиеся в Москве по очной форме в государственных, муниципальных или частных образовательных организациях (последние — при наличии у организации государственной аккредитации). О введении месячного абонемента договорились столичный департамент транспорта и Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. До этого момента школьники могли покупать только разовые билеты.