Пропал 21-летний Владислав Шинкарёв из микрорайона Агробиостанция деревни Чашниково. Его местонахождение неизвестно со 2 января. Есть информация, что он мог направляться в другой город транзитом через Зеленоград. Пожалуйста, помогите найти.

Приметы: рост 186 сантиметров, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые, глаза зелёные.

Одежда: светло-коричневая куртка, чёрные штаны, чёрные ботинки, чёрная шапка.