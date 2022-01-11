Пропал 21-летний Владислав Шинкарёв из микрорайона Агробиостанция деревни Чашниково. Его местонахождение неизвестно со 2 января. Есть информация, что он мог направляться в другой город транзитом через Зеленоград. Пожалуйста, помогите найти.
Приметы: рост 186 сантиметров, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые, глаза зелёные.
Одежда: светло-коричневая куртка, чёрные штаны, чёрные ботинки, чёрная шапка.
Любую информацию о его возможном местонахождении или о том, где его видели, просят сообщать по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза алерт»: 8-800-700-54-52 или на 112.
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