Новогодний фейерверк взорвался в окне квартиры многоэтажного дома в Голубом. Так описала происшествие хозяйка квартиры Татьяна. На фотографиях, которые она прислала, видно большое отверстие в растрескавшемся стекле.
Никто не пострадал и пожара не случилось, но новогоднее настроение было испорчено, рассказала Татьяна.
Её квартира расположена на 4-м этаже в корпусе 3 по улице Родниковая. Во дворе, где довольно близко друг к другу стоят три дома, наряжена ёлка — возле неё и запускали салюты.
«Хотелось бы, чтоб власти предоставляли любителям салютов специальные площадки для запуска фейерверков» , — говорит Татьяна. И такая площадка есть в Голубом. По сообщению местной администрации безопасная площадка находится у дома 18 по Трехсвятской улице. До неё от дома Татьяны около семисот метров, то есть 10-15 минут пешком.
Почему её соседи не пошли на безопасную площадку, непонятно. Возможно, причина в том, что все знают — за нарушением правил запуска фейерверков никто не следит. «Было бы неплохо, чтоб в новогоднюю ночь полиция патрулировала с целью пресечения использования пиротехники вблизи жилых домов». Но участковый, к которому она обратилась после происшествия, сказал, что ничем не может помочь, если нет видео происшествия (а его нет).
Происшествия с фейерверками случаются практически каждый новый год. Например, два года назад залп от салюта попал в салон припаркованного автомобиля — машина сгорела, несмотря на усилия подоспевших пожарных.
давно бесят эти пироманы, они еще и в нетрезвом виде это делают, могут и окружающие люди пострадать. Я уже давно не выхожу на улицу в новогоднюю ночь, страшно от этих выстрелов.