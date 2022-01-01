Никто не пострадал и пожара не случилось, но новогоднее настроение было испорчено, рассказала Татьяна.

Её квартира расположена на 4-м этаже в корпусе 3 по улице Родниковая. Во дворе, где довольно близко друг к другу стоят три дома, наряжена ёлка — возле неё и запускали салюты.

«Хотелось бы, чтоб власти предоставляли любителям салютов специальные площадки для запуска фейерверков» , — говорит Татьяна. И такая площадка есть в Голубом. По сообщению местной администрации безопасная площадка находится у дома 18 по Трехсвятской улице. До неё от дома Татьяны около семисот метров, то есть 10-15 минут пешком.

Почему её соседи не пошли на безопасную площадку, непонятно. Возможно, причина в том, что все знают — за нарушением правил запуска фейерверков никто не следит. «Было бы неплохо, чтоб в новогоднюю ночь полиция патрулировала с целью пресечения использования пиротехники вблизи жилых домов». Но участковый, к которому она обратилась после происшествия, сказал, что ничем не может помочь, если нет видео происшествия (а его нет).

Происшествия с фейерверками случаются практически каждый новый год. Например, два года назад залп от салюта попал в салон припаркованного автомобиля — машина сгорела, несмотря на усилия подоспевших пожарных.