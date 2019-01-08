Несколько чрезвычайных происшествий случилось в первый день нового года в Зеленограде и окрестностях, рассказывает сообщество «Московские происшествия» в соцсети «ВКонтакте».

Пьяный водитель бросил свою машину с заведенным двигателем на улице Заводской. Дальше он пошел пешком, а машина тронулась с места и врезалась в столб. Когда автоинспекторы прибыли на место, водитель уже скрылся из поля зрения.

В три часа ночи 1 января залп от салюта попал в салон автомобиля, припаркованного на одной из улиц Солнечногорска. Машина в результате сгорела, несмотря на усилия подоспевших пожарных.

Зеленоградец погиб, делая новогоднее селфи. Он сорвался с 12-го этажа высотки и разбился насмерть.

Еще один мужчина упал с высоты, пытаясь через окно покинуть квартиру, расположенную на четвертом этаже в корпусе 1605. Родители заперли дома 29-летнего сына, злоупотребляющего алкоголем. Тогда мужчина скрутил жалюзи и попытался спуститься по ним на улицу, но на середине пути не удержался. В результате он оказался в коме в больнице с переломами шейных позвонков.