С такой просьбой обратилась в управу компания «Миландр» — разработчик и производитель микросхем. Хаотичная парковка на пути к дому 5 по Георгиевскому проспекту мешает подвозить необходимые материалы и комплектующие к производственным площадкам предприятия.

Она также препятствует проезду спецтехники МЧС и инженерных служб города в случае чрезвычайных ситуаций, определили специалисты управы при совместном обследовании территории с сотрудниками Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД.

Комиссия по безопасности дорожного движения согласилась с аргументами за установку противопарковочных металлических конструкций и одобрила инициативу. «Миландр» установит их своими силами, крайним сроком назвали 15 апреля 2022 года.

«Клюшками» в народе называют два зеленоградских здания рядом с «Ангстремом» за их непропорционально изогнутый вид сверху. Здесь разместилось много организаций с большим числом сотрудников, которые приезжают на работу в основном на личных авто.