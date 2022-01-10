Антипарковочные столбики решили установить при съезде с Центрального проспекта к первой «клюшке», чтобы автомобилисты не бросали здесь свои машины как попало.
С такой просьбой обратилась в управу компания «Миландр» — разработчик и производитель микросхем. Хаотичная парковка на пути к дому 5 по Георгиевскому проспекту мешает подвозить необходимые материалы и комплектующие к производственным площадкам предприятия.
Она также препятствует проезду спецтехники МЧС и инженерных служб города в случае чрезвычайных ситуаций, определили специалисты управы при совместном обследовании территории с сотрудниками Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД.
Комиссия по безопасности дорожного движения согласилась с аргументами за установку противопарковочных металлических конструкций и одобрила инициативу. «Миландр» установит их своими силами, крайним сроком назвали 15 апреля 2022 года.
«Клюшками» в народе называют два зеленоградских здания рядом с «Ангстремом» за их непропорционально изогнутый вид сверху. Здесь разместилось много организаций с большим числом сотрудников, которые приезжают на работу в основном на личных авто.
Уже около десяти лет компания «Энерго Капитал», управляющая зданием, бьётся за устройство на прилегающей территории многоуровневого паркинга. Нынешнего количества машино-мест на плоскостных парковках рядом со зданием — чуть больше четырёхсот — откровенно недостаточно. Проблема со строительством гаражного комплекса в том, что земля принадлежит городу. Участок за первой «клюшкой» несколько раз выставляли на торги, но желающих арендовать его пока не нашлось. Был бы у зданий один арендатор — проблема, возможно, решилась бы, но их слишком много, чтобы стать единым инвестором.