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Возле первой «клюшки» поставят столбики против парковки 10.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Антипарковочные столбики решили установить при съезде с Центрального проспекта к первой «клюшке», чтобы автомобилисты не бросали здесь свои машины как попало.

С такой просьбой обратилась в управу компания «Миландр» — разработчик и производитель микросхем. Хаотичная парковка на пути к дому 5 по Георгиевскому проспекту мешает подвозить необходимые материалы и комплектующие к производственным площадкам предприятия.

Она также препятствует проезду спецтехники МЧС и инженерных служб города в случае чрезвычайных ситуаций, определили специалисты управы при совместном обследовании территории с сотрудниками Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД.

Комиссия по безопасности дорожного движения согласилась с аргументами за установку противопарковочных металлических конструкций и одобрила инициативу. «Миландр» установит их своими силами, крайним сроком назвали 15 апреля 2022 года.

«Клюшками» в народе называют два зеленоградских здания рядом с «Ангстремом» за их непропорционально изогнутый вид сверху. Здесь разместилось много организаций с большим числом сотрудников, которые приезжают на работу в основном на личных авто.

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Уже около десяти лет компания «Энерго Капитал», управляющая зданием, бьётся за устройство на прилегающей территории многоуровневого паркинга. Нынешнего количества машино-мест на плоскостных парковках рядом со зданием — чуть больше четырёхсот — откровенно недостаточно. Проблема со строительством гаражного комплекса в том, что земля принадлежит городу. Участок за первой «клюшкой» несколько раз выставляли на торги, но желающих арендовать его пока не нашлось. Был бы у зданий один арендатор — проблема, возможно, решилась бы, но их слишком много, чтобы стать единым инвестором.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки
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