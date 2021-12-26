Любую информацию, которая может помочь в розыске пропавшей, просят сообщать по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза алерт»: 8-800-700-54-52 или по 112.

Прямо сейчас очень нужна оперативная помощь добровольцев по распространению ориентировок — звонить также на горячую линию.