Пропала 32-летняя зеленоградка Екатерина Валерьевна Ходунова (Захарова). Её местонахождение неизвестно с субботы, 18 декабря. Она по телефону сообщила родным, что направляется домой от станции Крюково и скоро будет, но дома так и не появилась, а связь с ней пропала.
Приметы. Нормальное телосложение, рост 167 сантиметров, тёмные волосы, серые глаза.
Одежда. Ярко-жёлтая куртка, тёмно-синие джинсы, тёмно-синие ботинки, чёрная шапка.
Любую информацию, которая может помочь в розыске пропавшей, просят сообщать по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза алерт»: 8-800-700-54-52 или по 112.
Прямо сейчас очень нужна оперативная помощь добровольцев по распространению ориентировок — звонить также на горячую линию.
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