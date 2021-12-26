В Крюково пропала 32-летняя Екатерина Ходунова — нужна помощь добровольцев. Помогите найти 26.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Пропала 32-летняя зеленоградка Екатерина Валерьевна Ходунова (Захарова). Её местонахождение неизвестно с субботы, 18 декабря. Она по телефону сообщила родным, что направляется домой от станции Крюково и скоро будет, но дома так и не появилась, а связь с ней пропала.

Приметы. Нормальное телосложение, рост 167 сантиметров, тёмные волосы, серые глаза.

Одежда. Ярко-жёлтая куртка, тёмно-синие джинсы, тёмно-синие ботинки, чёрная шапка.

Любую информацию, которая может помочь в розыске пропавшей, просят сообщать по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза алерт»: 8-800-700-54-52 или по 112.

Прямо сейчас очень нужна оперативная помощь добровольцев по распространению ориентировок — звонить также на горячую линию.

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Метки:
пропал человек, розыск
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