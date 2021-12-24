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Водитель врезался в отбойник напротив МЖК и сделал сальто в кювет. Видео происшествия появилось в открытом доступе 24.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Лихач на «Субару» решил поиграть в «шашки» на Ленинградском шоссе в сторону Москвы. Закончилось это напротив МЖК несколькими столкновениями (с другим автомобилем, отбойником, фонарным столбом), кувырком в кювет и реанимацией. Это случилось в октябре, однако видеозапись происшествия появилась в интернете только сейчас. Выяснили, что было с водителем после ДТП.

На записи видно, как водитель внедорожника на высокой скорости лавирует между машинами через три полосы. При обгоне из первой полосы он не удержался в средней и столкнулся бортом с попутным «Рено Дастером», ехавшим в крайнем левом ряду. «Гонщик» пытался увернуться от удара поворотом вправо, но опоздал с манёвром. Машину буквально перед носом «буханки» (чудом не столкнулись) бросило на отбойник при съезде в МЖК, она сделала несколько переворотов через капот прямо по ребру ограждения до ближайшего фонарного столба, а после столкновения с ним улетела под откос и легла на крышу. Это видео сайт «Русские дороги» опубликовал через два месяца после происшествия.

Видео с сайта «Русские дороги» / rusdtp.ru

Водителя доставили в больницу с травмами средней тяжести. После обследования он сутки провёл в реанимации, потом его перевели в нейрохирургическое отделение. Там он пробыл недолго, отказался от дальнейшего лечения, и его выписали под расписку, сообщили «Зеленоград.ру» в стационаре.

В день происшествия другое видео с лежащей в кювете машиной, то есть уже с последствиями, разместил у себя один зеленоградский ресурс и перепубликовала группа зеленоградских автолюбителей. Другой информации о ДТП на тот момент и до сегодняшнего дня не было.

Похожая авария произошла в мае 2019 года почти на том же участке — у остановки «Санаторий имени Артёма» недалеко от Елино. Водитель «Субару Импрезы» по пути в Москву на высокой скорости вылетел на обочину и врезался в опору освещения. Машина буквально сложилась вокруг столба водительской стороной. Автомобилист получил тяжёлые травмы.

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Метки:
дтп, происшествия, ленинградское шоссе, мжк (микрорайон 5а)
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Водитель врезался в отбойник напротив МЖК и сделал сальто в кювет. Видео происшествия появилось в открытом доступе Новости
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