Лихач на «Субару» решил поиграть в «шашки» на Ленинградском шоссе в сторону Москвы. Закончилось это напротив МЖК несколькими столкновениями (с другим автомобилем, отбойником, фонарным столбом), кувырком в кювет и реанимацией. Это случилось в октябре, однако видеозапись происшествия появилась в интернете только сейчас. Выяснили, что было с водителем после ДТП.

На записи видно, как водитель внедорожника на высокой скорости лавирует между машинами через три полосы. При обгоне из первой полосы он не удержался в средней и столкнулся бортом с попутным «Рено Дастером», ехавшим в крайнем левом ряду. «Гонщик» пытался увернуться от удара поворотом вправо, но опоздал с манёвром. Машину буквально перед носом «буханки» (чудом не столкнулись) бросило на отбойник при съезде в МЖК, она сделала несколько переворотов через капот прямо по ребру ограждения до ближайшего фонарного столба, а после столкновения с ним улетела под откос и легла на крышу. Это видео сайт «Русские дороги» опубликовал через два месяца после происшествия.