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Легковушка врезалась в столб на Ленинградском шоссе. Водитель в тяжелом состоянии 13.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Водитель «Субару Импреза» получил тяжелые травмы при столкновении с опорой освещения перед надземным пешеходным переходом у остановки «Санаторий имени Артёма» на Ленинградском шоссе недалеко от Елино. По рассказам очевидцев, автомобиль ехал на высокой скорости в сторону столицы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти часов утра в понедельник, 13 мая. От удара о препятствие автомобиль практически разорвало надвое. Водитель оказался заблокирован в салоне. Потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь молодого человека из покорёженной машины.

22-летнего водителя в тяжелом состоянии доставили около полудня в больницу, сообщили Zelenograd.ru в полиции. Пациента обследовали, у него сочетанная травма. После обследования его направили в операционную, добавили в медучреждении.

Затрудненное движение в районе ДТП сохранялось до часу дня в обе стороны. «Пробка» растянулась от Ржавок до Черной Грязи, также затор был на Фирсановском шоссе при выезде из Зеленограда.

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